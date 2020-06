Echo Auto: Amazon kommt ins Auto

Der digitale Sprachassistent Alexa ist in vielen Haushalten ein fester Bestandteil. Um das Einsatzgebiet von Alexa zu erweitern, kommt nun das Echo Auto von Amazon auf den deutschen Markt. Hierzulande wird der Preis bei 59,99 Euro liegen.

Alexa für unterwegs

Bereits im Herbst 2018 stellte Amazon die Autoversion der digitalen Sprachassistentin Alexa vor. Doch es sollte bis Mitte 2020 dauern, um das Echo Auto auch in Deutschland einzuführen. Autofahrern sollen dabei die gleichen Funktionen zur Verfügung stehen, wie bei den Geräten in den eigenen vier Wänden.

Trotz des kleinen Gehäuses soll Echo Auto über acht Mikrofone verfügen und auf der vorderen Ablage des Fahrzeugs platziert werden können. Laut eigener Aussage von Amazon könne man die einzelnen Mikrofone allerdings jederzeit deaktivieren. Neben Navigationsbefehlen wird es außerdem möglich sein, die eigenen Musikwünsche zu steuern und zu Hause die Lichter zu bedienen.

Strom bezieht Echo Auto über die standardmäßige 12V-Buchse oder ein USB-Kabel und kann über ein 3,5 mm Kabel mit dem Infotainmentsystem des Autos verbunden werden. Die Internetverbindung wird über das eigene Smartphone aufgebaut, wobei auf diesem Handy die Alexa-App von Amazon installiert sein muss.

Lohnt sich der Kauf?

Ein von Autobild durchgeführter Test gibt Aufschluss darüber, ob sich der Kauf von Echo Auto überhaupt lohnt. Demnach reagiert Amazon Echo gegenüber den Sprachassistenten von Apple und Google "deutlich schneller und versteht mehr Anweisungen oder Fragen". Auch die Musikwiedergabe soll beim Echo Auto reibungsloser und schneller vonstattengehen.

Funktionen wie das Lesen und Beantworten von eingehenden Nachrichten sind bei Amazon Echo allerdings nicht verfügbar. In Bezug auf den Schutz der eigenen Daten verweist Amazon auf die bestehenden Datenschutzrichtlinien. Wer dennoch auf Nummer sicher gehen will, kann auch jeden Abend den Befehl "Lösche, was ich gerade/heute gesagt habe" ausführen, wie Autobild schreibt.

Redaktion / finanzen.net

Bildquellen: pianodiaphragm / Shutterstock.com