Alternative Geldanlage

Porzellan gilt als eines der edelsten Materialien der Welt und wird nicht ohne Grund oft als "weißes Gold" bezeichnet. Vor allem Traditionsmarken wie Meissen, die Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) oder auch exquisites chinesisches Porzellan sind zunehmend in den Fokus von Anlegern geraten. Doch wie attraktiv ist Porzellan tatsächlich als Wertanlage, und was müssen Investoren beachten?

Zeitlos und begehrt: Porzellan als "weißes Gold"

Porzellan hat eine lange Tradition und fasziniert Sammler seit Jahrhunderten. Der Begriff "weißes Gold" unterstreicht dabei den exklusiven Charakter dieses Materials, das seit dem 18. Jahrhundert in Europa eine besondere Bedeutung erlangt hat. Vor allem die Manufakturen in Meissen und Berlin (KPM) gelten als die Wiegen des europäischen Porzellans. Historische Stücke aus diesen Manufakturen sind bei Sammlern und Kunstliebhabern besonders gefragt und erzielen bei Auktionen regelmäßig hohe Preise.

Die Attraktivität des Porzellans liegt nicht nur in seiner handwerklichen Perfektion, sondern auch in seiner kulturellen und historischen Bedeutung. Marken wie Meissen haben einen Ruf, der weit über die Grenzen Deutschlands hinausgeht, und bieten mit ihren kunstvollen Kreationen Sammlern weltweit besondere Wertobjekte. Ein gut erhaltenes Stück Porzellan aus dem 18. oder 19. Jahrhundert kann heute nicht nur mehrere Tausend Euro wert sein, sondern sich auch in den kommenden Jahren weiter im Preis steigern. Wie die Handelszeitung berichtet, ist vor allem historisches Porzellan von Marken wie Meissen oder KPM ein gefragtes Investment, da es auf eine lange Tradition und hohe Handwerkskunst zurückblickt, die sich in der Wertstabilität widerspiegeln.

Warum Porzellan besser performen kann als Gold

In Zeiten niedriger Zinsen und volatiler Finanzmärkte suchen Anleger zunehmend nach alternativen Investments. Hier kommt Porzellan ins Spiel, das nicht nur ästhetische Werte bietet, sondern auch als Wertanlage interessant sein kann. Laut der BILD erzielen bestimmte Porzellanobjekte eine jährliche Wertsteigerung von bis zu zehn Prozent - eine Zahl, die in vielen Fällen sogar über der Performance von Gold liegt. Während Gold als klassisches "sicheres Hafen"-Investment gilt, ist die Wertentwicklung von Porzellan stark von der Seltenheit und Qualität des Stücks abhängig. Limitierte Serien, seltene Einzelstücke oder solche mit besonderer historischer Bedeutung verzeichnen in der Regel höhere Wertsteigerungen. Diese Entwicklungen sind vor allem bei Auktionen zu beobachten, wo Sammler bereit sind, hohe Summen für besondere Stücke zu zahlen.

Doch nicht nur alte und seltene Objekte haben Potenzial. Auch moderne, limitierte Kollektionen und Kooperationen mit renommierten Künstlern und Designern haben in den letzten Jahren gezeigt, dass Porzellan auch im zeitgenössischen Kontext an Wert gewinnen kann. Sammler und Investoren setzen hierbei nicht nur auf die künstlerische Qualität, sondern auch auf die Exklusivität und limitierte Verfügbarkeit solcher Stücke.

Chinesisches Porzellan - der unterschätzte Schatz

Während europäisches Porzellan, insbesondere aus Meissen oder KPM, in Sammlerkreisen seit jeher geschätzt wird, erlebt auch chinesisches Porzellan einen regelrechten Boom. Chinesisches Porzellan, das teilweise aus der Ming- oder Qing-Dynastie stammt, wird auf Auktionen weltweit immer häufiger zu Höchstpreisen gehandelt. Wie der Stern berichtet, erzielen vor allem Vasen und Schalen aus dieser Zeit oft Rekordpreise. Diese Stücke sind bei Sammlern nicht nur aufgrund ihres Alters begehrt, sondern auch wegen ihrer filigranen Handwerkskunst und der aufwendigen Glasurtechniken, die in der westlichen Welt lange Zeit unbekannt waren.

Ein Beispiel für den Boom chinesischen Porzellans ist eine Qing-Dynastie-Vase, die bei einer Auktion für mehrere Millionen Euro verkauft wurde. Diese Art von Investition birgt enormes Potenzial, allerdings ist hier auch besondere Expertise gefragt, da es eine Vielzahl von Fälschungen auf dem Markt gibt.

Redaktion finanzen.net