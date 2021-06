ADAC Pannenstatistik: Das Problem mit den Batterien

Die Corona-Pandemie verändert die Mobilität

Die Corona-Pandemie schränkt alle Bereiche unseres täglichen Lebens stark ein. Auch das Reisen und die individuelle Mobilität mussten reduziert werden. Dies spiegelt sich auch in der aktuellen Pannenstatistik des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs, kurz ADAC, wider. So war der ADAC im Jahr 2020 bei über drei Millionen Pannen im Einsatz. Dies ist ein Rückgang von knapp 10 Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Hierbei ist laut dem Verkehrsclub die Batterie die häufigste Pannenursache - im Jahr 2020 mit 46,3 Prozent aller Pannen sogar mehr als im Vorjahr. Den Grund für den Anstieg sieht der ADAC in der wenigen Bewegung der Autos. Teilweise werden diese wochenlang nicht genutzt, die Batterien verlieren ihre Spannung und die Autos springen nicht mehr an.

Elektroautos wurden gesondert untersucht

In E-Auto-Pannenstatistik 2021 hat sich der ADAC auch erstmals mit Ausfällen bei Elektroautos beschäftigt. Auch hier sind entladene und defekte 12-Volt-Bordbatterien, mit einem Anteil von 54 Prozent, die Hauptverursacher für eine Panne. Die Wahrscheinlichkeit aufgrund von Problemen mit der Batterie liegen zu bleiben ist rund acht Prozent höher als bei Fahrzeugen mit einem Benzin- oder Dieselantrieb. Laut dem ADAC sorgen die 12-Volt-Bordbatterien dafür, dass sich die Türen öffnen, dass die Hochvoltspannungsversorgung aktiviert wird und dass das Licht sowie das Infotainmentsystem arbeiten.

Allerdings sollte die Bordbatterie nicht mit dem großen Akku im Unterboden verwechselt werden. Dieser liefert Strom auf einer Spannungslage von 400 Volt. Wenn also die Bordbatterie ausfällt, kann auch das aufgeladene Hochvoltsystem nicht aktiviert werden. Auch andere Bauteile eines Elektroautos, wie die Ladetechnik oder der Elektromotor, wurden im Zuge der aktuellen Pannenstatistik untersucht. Diese tragen aber nur mit vier Prozent zu den Ausfällen bei und erweisen sich somit als zuverlässig. In den nächsten Jahren vermutet der ADAC allerdings einen Anstieg der Pannen bei Elektrofahrzeugen. Anders als bei den herkömmlichen Fahrzeugen sind Elektroautos deutlich jünger, sodass verschleiß- und altersbedingte Ausfälle noch auf sich warten lassen.

Tipps für Fahrzeughalter

Laut dem ADAC können Fahrzeughalter einige Pannenfaktoren durch regelmäßige Kontrolle und Wartungen beeinflussen. So kann der rechtzeitige Austausch und das gelegentliche Aufladen einer Batterie eine Pannenursache verhindern. Auch Reifendefekte, die immerhin sieben Prozent der Pannenfälle ausmachen, können durch regelmäßige Sichtkontrollen und Prüfen des Reifendrucks reduziert werden.

