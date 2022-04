Sonos-Aktie: Sonos entwickelt neues Home Theater OS System und rekrutiert Mitarbeiter

Sonos rekrutiert Mitarbeiter

Sonos arbeitet derzeit an einem Home Theater OS System. Dies berichtet geht aus Stellenausschreibungen des US-Herstellers von Audiogräten hervor, denen zufolge Sonos Mitarbeiter für sein "Next Generation Sonos Home Theater OS" sucht. In den Stellenbeschreibungen wird jedoch nicht ersichtlich, um was es sich dabei genau handelt. Gesucht wird laut einer der Stellenausschreibungen nach Mitarbeitern, die über Geräteoberflächen hinweg (Mobilgeräte, Fernseher, Tablets und HW-Remote) arbeiten sollen, um ein "Erlebnis für die Bereitstellung von Inhalten der nächsten Generation" bereitzustellen und die über mehrjährige Erfahrung im Design von User Experience für Mobilgeräte "und/oder TV" verfügen. Das Unternehmen will nach eigener Aussage vermehrt Lautsprecher und Soundbars für den Fernsehkonsum produzieren.

Neues System könnte möglicherweise eine Fernbedingung für Lautsprecher sein

Bei Golem.de vermutet man, es könnte sich auch um eine spezielle Fernbedienung für Sonos-Lautsprecher handeln. Die bisherigen Soundbars von Sonos werden ohne eigene Fernbedingung ausgeliefert, können aber von anderen TV-Fernbedienungen gesteuert werden. Die TV-Fernbedienungen können in erster Linie die Lautstärke der Soundbars regeln.

Sonos diskutiert Produktstrategien

Wie protocol.com unter Berufung auf Sonos-Mitarbeiter betont, wurden im Unternehmen in der Vergangenheit diverse Pläne diskutiert. Unter anderem sei es um eine mögliche Zusammenarbeit mit TV-Herstellern gegangen. Diese sollten Sonos-Lautsprecher direkt in ihre Modelle einbauen. Eine andere Idee sei es gewesen, die Sonos-Soundbars direkt mit einer Streaming-Funktion auszustatten. Bislang sind die Sonos-Soundbars nicht in der Lage, die Inhalte von Amazon Prime, Netflix oder Disney+ direkt abzuspielen. Nutzer müssen deshalb ihren Smart-TV oder andere externe Lösungen verwenden. Ob die Entwicklung eines Home Theater OS Systems mit diesen Vorhaben in Verbindung steht, ist nicht bekannt.

M. Wieser / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ClassyPictures / Shutterstock.com, Gaurav Paswan / Shutterstock.com