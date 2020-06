Das sind die meistverkauften Smartphones der Welt: Android immer beliebter

Das globale Ranking aller Smartphones

Eine Untersuchung von Strategy Analytics stellt deutlich dar, dass Android-Smartphones immer beliebter werden. Dem Marktforscher zufolge waren 86 Prozent der im ersten Quartal 2020 verkauften Smartphones Android-Modelle. Dennoch befindet sich im globalen Ranking immer noch ein Apple-Handy auf Platz eins: Das iPhone 11, das bereits im letzten Jahr auf Platz zwei des Rankings stand - obwohl es 2019 nur drei Monate lang auf dem Markt war. Innerhalb Europas hingegen stand das Samsung Galaxy A50 auf Platz eins des Rankings.

Tendenz: Preis-Leistungs-Verhältnis

Genauer betrachtet Strategy Analytics aufgrund der starken Android-Dominanz das Ranking der weltweit beliebtesten Android-Telefone:

Platz 1: Samsung Galaxy A51

Platz 2: Xiaomi Redmi 8

Platz 3: Samsung Galaxy S20+

Platz 4: Samsung Galaxy A10s

Platz 5: Xiaomi Redmi Note 8

inside digital zufolge liegen sieben von zehn der in Q1/2020 beliebtesten Smartphones preislich zwischen 200 und 300 Euro - so auch das Samsung Galaxy A51 mit momentan ca. 290 Euro und 2,3 Prozent Marktanteil. Dies unterstützt die These des Marktforschers, dass Käufer in diesem Quartal mehr auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis achteten und weniger Interesse an sehr teuren Modellen hatten. Dies könnte nach Einschätzungen von Strategy Analytics an den reduzierten Subventionen der Mobilfunkbetreiber sowie der durch die Corona-Krise verursachte unsichere Wirtschaftslage weltweit liegen.

Apple verkaufte weniger als Samsung und Huawei

Die Corona-Krise könnte auch erklären, dass in Q1/2020 nur 275 Millionen Smartphones verkauft wurden - das sind erstmals seit Q1/2014 weniger als 300 Millionen Geräte.

Unter diesen 275 Millionen Smartphones waren Counterpoint zufolge 20 Prozent Samsung-Modelle, etwas weniger Huawei-Modelle und Apple verkaufte noch weniger Smartphones, als die beiden anderen Hersteller: Bereits 2019 hatte der chinesische Hersteller Apple im internationalen Vergleich überholt. Dennoch findet Huawei offenbar keinen Platz unter den Top 5 Andoid-Modellen. Samsung ist besonders in Europa und Asien beliebt, Xiaomi in China und Indien - in Europa hingegen wird Xiaomi wohl erst noch an Beliebtheit gewinnen.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Farknot Architect / Shutterstock.com