Traumberuf Astronaut - 12.000 Bewerbungen in nur einem Monat

Die US-Raumfahrtbehörde NASA veröffentlichte vor Kurzem die wohl beliebteste Stellenausschreibung Amerikas, denn immerhin trudelten in kürzester Zeit mehr als 12.000 Bewerbungen bei der Behörde ein. Gesucht werden künftige Astronautinnen und Astronauten. Doch die Kandidaten müssen sich noch lange gedulden, denn die NASA will sich mit der Auswahl bis zum Sommer 2021 Zeit lassen. Der Bewerbungsschluss war am 31. März.

Wie die NASA mitteilte, stammen die zahlreichen Bewerbungen aus allen 50 Bundesstaaten der USA. Um in den Kandidatenpool aufgenommen zu werden, ist die US-Staatsbürgerschaft eine der fundamentalen Voraussetzungen, die man für den Job mitbringen muss. Hinzu kommt, dass die Bewerber einen Master-Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Studienfach und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung oder 1.000 Stunden Flugtraining vorweisen können müssen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, müssen die Kandidaten vor der Aufnahme noch einen Fitnesstest bestehen, bevor sie für den Job als Astronaut in Betracht gezogen werden und zur Arbeit im All aufbrechen könnten.

The numbers are in: more than 12,000 of you have applied to #BeAnAstronaut!



This new #Artemis Generation of @NASA_Astronauts will help us explore the Moon in preparation for Mars. We’ll introduce the new class in the summer of 2021: https://t.co/DNEIVb5TPw pic.twitter.com/gVsa4Y7VAJ