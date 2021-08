Apple erleichtert iCloud-Zugriff im Todesfall - Geräte von Verstorbenen damit nutzbar

Apple plant einen digitalen Nachlass für die iCloud und Apple-ID. Das gab das Unternehmen aus Cupertino auf seiner alljährlichen World Wide Developers Conference (WWDC) bekannt, die vom 7. Bis 11. Juni online stattfand.

Im Todesfall haben ausgewählte Personen Zugriff

Apple-Nutzer sollen bald "Legacy Contacts" bestimmen können, die im Falle eines Todesfalls des Account-Besitzers Zugriff auf dessen iCloud-Daten erhalten. Bislang war dieser Zugriff für Hinterbliebene nicht vorgesehen und Apple-Geräte von Verstorbenen somit unbrauchbar.

"Kein Recht des Überlebenden" heißt es bislang dazu noch in den iCloud-Nutzungsbedingungen: "Sofern gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist, stimmst du zu, dass dein Account nicht übertragbar ist und dass alle Rechte an deiner Apple-ID oder deinen Inhalten innerhalb deines Accounts im Falle deines Todes enden." Aktuell kann man den Account und damit verbundene Daten lediglich löschen - und das nur durch das Einreichen einer Sterbeurkunde. Die Nachrichtenwebsite heise online erklärt in einem Artikel dazu ergänzend, dass es Hinterbleibenden bislang nur mit Hilfe gerichtlicher Anweisungen möglich war, doch noch Zugriff zu den Daten zu erhalten.

Apple-Geräte können neu aufgesetzt werden

Bislang verhindert die Aktivierungssperre von Apple, dass Geräte von Verstorbenen neu aufgesetzt werden und weiter genutzt werden können. Mit der neuen Funktion sollen Hinterbliebene nun die Geräte weiter benutzen können. Auch die iCloud-Daten des Verstorbenen sollen die "Legacy Contacts" laut heise online bald einsehen können. Sie "können die iCloud-Daten über ein Web-Interface herunterladen oder auch iCloud-Backups des Verstorbenen auf einem iOS -Gerät wiederherstellen", schreibt die Nachrichtenwebsite weiter. Bezahlinformationen, gespeicherte Passwörter, Abonnements oder lizenzierte Medien bleiben jedoch weiterhin verloren und nicht wiederherstellbar.

Allerdings bleiben die Daten des Verstorbenen laut heise online wohl nur etwa drei Jahre verfügbar, danach werden sie unwiderruflich gelöscht. Wann genau die neue Funktion erscheint, ist noch offen.

Deniz Pense / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com