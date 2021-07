VR-Brille Oculus: Integriert Facebook bald Apples Health-App?

• Oculus Move trackt Bewegungen und den Kalorienverbrauch während dem Sport und anderer Aktivitäten• Per HealthKit könnten die Oculus-Daten in Zukunft auch in Apple Health abrufbar sein• Auf die Verknüpfung weist laut Steve Moser ein Code in der Oculus-App hin

Oculus VR ist ein Tochterunternehmen von Facebook, das sich auf die Entwicklung von VR-/AR-Brillen konzentriert. Das aktuellste Modell ist Quest 2, zuvor wurden die Modelle Quest und Rift S verkauft. Ende 2020 wurde die Gesundheits-App Oculus Move herausgebracht: Oculus Move analysiert die Gesundheitsdaten seiner Nutzer nicht nur während des Sports, sondern auch während des Spielens von VR-/AR-Games oder der Nutzung anderer Anwendungen.

Getrackt werden Bewegungen und die Kalorienverbrennung, was - so Oculus - den Nutzern dabei helfen soll, ihre Gesundheit auch bei (vermeintlich) ruhigen Aktivitäten wie dem Spielen eines Games im Auge zu behalten.

Bislang konnten Nutzer ihre Daten auf einem speziellen Dashboard in der Bibliothek abrufen. Nun soll Facebook daran arbeiten, Apples Gesundheits-App Apple Health mit Oculus Move per HealthKit zu verknüpfen. Damit könnten sich die Oculus-Daten auch auf Apple-Geräten abrufen lassen. Dies berichtete die Informationsplattform Bloomberg Ende Juli.

Diese Informationen würden von Steve Moser stammen, der für MacRumors schreibt und selbst iOS -Anwendungen entwickelt. Er habe in der Oculus-App einen Code entdeckt, der darauf hinweise, dass eine Verknüpfung der beiden Gesundheits-Apps getestet werde - es ist also noch nicht sicher, ob Apple Health tatsächlich demnächst Daten von Oculus Move empfangen wird. Moser bestätigt auf Twitter indirekt, dass er der Entdecker des Codes ist:

Not only is Facebook investing in AR/VR ( https://t.co/0bBFNSJ7KQ ) but they are also investing in health tech. https://t.co/mzOurZlJ4L