Autoland Deutschland

Laut einer Umfrage der GfK Marktforschung ärgern sich Deutsche neben Politikern am meisten über andere Autofahrer. Rund 25 Prozent der Befragten gaben an, andere Autofahrer und deren Fahrweise als besonders lästig zu empfinden. Doch in welchen Städten fahren Menschen besonders rücksichtlos?

Das Ranking

Egal ob man bedrängt wird, kritisch überholt oder einem Falschparker über den Weg läuft - unliebsame Begegnungen bleiben im Straßenverkehr leider nicht aus. So manches Mal wünscht man sich, seine Begegnungen irgendwo zu dokumentieren. Dies ermöglicht die Plattform fahrerbewertung.de - eine Website beziehungsweise Applikation, die es einem ermöglicht, andere Fahrer zu bewerten. Bewertet wird dabei mittels Schulnoten von eins bis sechs. Anhand der Ortskennung auf dem Kennzeichen werden daraufhin Statistiken erstellt, welche Aufschluss über Regionen mit besonders vielen schlechten Autofahrern geben. Diese werden auf der Webseite anhand einer Karte grafisch dargestellt. Doch nicht nur das, es lassen sich auch weitere Informationen finden. So können Aussagen über Automarken, Fahrzeugtypen und sogar besonders unbeliebte Verhaltensweisen getroffen werden. Darüber hinaus veröffentlicht die Webseite auch Informationen über die Anzahl der verletzten Einwohner innerhalb eines Jahres. Dabei zeigt sich, dass schlechtes Fahrverhalten mit einer auffällig hohen Anzahl an Unfällen einhergeht. Doch wo befinden sich denn nun die schlechtesten Autofahrer Deutschlands?

Die schlechtesten Autofahrer im Städtevergleich

Arno Wolter ist Mitgründer des Portals fahrerbewertung.de und äußert sich in einem Interview mit den Deutschen Wirtschaftsnachrichten wie folgt: "In den Kreisen rund um Berlin, Hamburg und Hannover sind den Bewertungen nach viele schlechte Autofahrer unterwegs. Aber auch in zahlreichen kleineren Regionen könnte es um die Fahrkünste besser bestellt sein." Diese Aussage lässt sich auch in den Statistiken wiederfinden: Von den 738 erfassten Ortskennungen schafft es derzeit keine Ortschaft über eine Note von 2,0. Die Durchschnittnote für Deutschlands Autofahrer liegt bei 3,2.

Die Stadt mit den schlechtesten Autofahrern findet sich mit einer Note von 5,2 in Bayern wieder. Mindelheim ist eine Kreisstadt des Landkreises Unterallgäu in Schwaben und besitzt die Kennzeichnung "MN". Die Tendenz in den letzten zwölf Monaten zeigt jedoch einen starken Abwärtsgang.

Kiel ist dagegen die Stadt mit den zweitschlechtesten Autofahrern und einer Note von 4,6. Die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein besitzt die Ortskennung "KI". Auch hier ist laut fahrerbewertung.de eine Verschlechterung in den letzten zwölf Monaten beobachtbar gewesen.

Kiel ist jedoch nicht die einzige Stadt mit einer Note von 4,6 - auch Ludwigshafen, Duisburg, Braunschweig, Frankenthal, Ebermannstadt, Goslar, Kelheim und Wertingen erreichen gerade Mal eine Note von 4,6. Obwohl Ludwigshafen im Kerngebiet der Kurpfalz liegt, befindet sich die Stadt mit der Kennung "LU" auf Platz drei der schlechtesten Autofahrer. Ebermannstadt liegt zwar etwas dahinter, die oberfränkischen Kleinstadt mit der Ortskennung "EBS" besitzt jedoch den stärksten Abwärtstrend aller oben genannten Städte.

Die besten Autofahrer finden sich übrigens in Tirschenreuth, eine Kreisstadt in Bayern mit der Kennung "TIR". Die Fahrer dort konnten nämlich eine Note von 2,1 erreichen und liegen damit an der Spitze der besten Fahrer.

Von AUDI über Ford bis hin zu BMW

Betrachtet man nicht nur die Städte, sondern auch die Automarken, wird schnell klar, dass andere Autofahrer bei den Deutschen nicht besonders beliebt sind. Neben sonstigen, nicht näher bezeichneten Marken schneiden tatsächlich Fahrzeuge der Marke BMW am besten ab - mit einer Note von 4,0.

Im Mittelfeld befinden sich beispielsweise Fahrzeuge der Marke Hyundai, Ford oder Opel.

Auf dem letzten Platz befinden sich Autos der Marke AUDI mit einer Note von 4,7. Zusammen mit Porsche bildet AUDI das Schlusslicht des Rankings. Nichtsdestotrotz sind dies die einzigen beiden Automarken, welche sich auf einem Aufwärtstrend befinden.

Raser sind besonders unbeliebt

Da nun klar ist, welche Städte und welche Automarken mit schlechten Fahrkünsten einhergehen, bleibt nun noch die Frage der Fahrweise offen. Als besonders unbeliebt gelten fahrerbewertung.de zufolge Raser. Ganze 21 Prozent der Befragten gaben diese Option an. Außerdem sind Falschparker ungern gesehen - 15 Prozent der Befragten geben dies als Grund für eine negative Bewertung an. Auch mit Drängelei wird man schnell negativ bewertet, da zehn Prozent der Befragten sich für diese Option entschieden.

Letztlich gelten laut der Erhebung von fahrerbewertung.de besonders umsichtige, freundliche und aufmerksame Fahrer als positiv und werden auch dementsprechend bewertet.

Redaktion finanzen.net