Schnell Abo abschließen: Amazon Prime wird für Studenten bald teurer

Amazon Prime Student möglichst lange kostenlos nutzen

Der Onlineversandhändler Amazon hat bereits seit einiger Zeit Amazon Prime Student im Angebot. Damit ermöglicht der Onlinegigant Studenten und Auszubildenden, ein Jahr lang kostenlos die Vorzüge eines Amazon Prime-Kontos zu genießen. Nach Ablauf dieses Jahres müssen Studenten dank eines Rabatts statt 69 nur 34 Euro im Jahr bezahlen. Alternativ kann auch eine monatliche Zahlung von 3,99 Euro entrichtet werden.

Dieser Studententarif wird so aber nicht mehr lange erhältlich sein. Ab dem 30. Juli 2020, pünktlich zum neuen Ausbildungsstart, dürfen Studenten und Auszubildende Amazon Prime Student in Zukunft nur noch sechs Monate kostenfrei nutzen, danach kostet das Konto wie gewohnt 34 Euro pro Jahr beziehungsweise 3,99 Euro im Monat. Der Studententarif darf unter der Prämisse, dass man sich nach wie vor in einem Ausbildungsverhältnis oder Studium befindet, maximal vier Jahre lang genutzt werden. Anschließend werden die vollen 69 Euro im Jahr fällig.

Auszubildende und Studenten müssen Nachweise erbringen

Um Amazon Prime Student in Anspruch nehmen zu können, müssen Auszubildende einen Ausbildungsnachweis erbringen. Studenten müssen sich mit der E-Mail-Adresse ihrer Universität anmelden, um zu gewährleisten, dass sie eingeschriebener Student sind.

Die Vorteile eines Prime-Kontos

Ein Amazon Prime Student-Konto ermöglicht es Auszubildenden und Studenten, auf Amazon Prime Video zuzugreifen. Außerdem profitieren sie davon, dass bestellte Ware über den Premium-Versand kostenfrei schneller geliefert wird, sofern es diese Option bei einem Produkt gibt. Ferner können die Prime-Kontonutzer auf Amazon Drive ihre Fotos unbegrenzt speichern und sich im Kindle-Shop jeden Monat unbefristet ein Buch ausleihen.

