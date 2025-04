Bedeutung

Was sind eigentlich "Jobs mit Impact"?

10.04.25 03:06 Uhr

In einer zunehmend komplexen und herausfordernden Welt gewinnen sogenannte "Jobs mit Impact" an Bedeutung. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff, welche Bereiche decken solche Tätigkeiten ab und warum sind sie für viele Menschen so attraktiv?

Definition von "Jobs mit Impact" "Jobs mit Impact" sind berufliche Tätigkeiten, bei denen das Hauptziel darin besteht, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft oder Umwelt zu leisten. Im Gegensatz zu traditionellen Berufen, die primär auf Profitmaximierung ausgerichtet sind, stehen hier ethische Werte und nachhaltige Ziele im Vordergrund. Laut dem Ratgeberportal BETTER JOBS zielen Impact Jobs darauf ab, Lösungen für dringende Probleme wie den Klimawandel, soziale Ungleichheit oder Bildungsdefizite zu entwickeln. Wer­bung Wer­bung Bereiche und Beispiele von Impact Jobs Jobs mit Impact finden sich in vielfältigen Branchen und Positionen. Ein prominentes Beispiel ist der Chief Sustainability Officer (CSO), der in Unternehmen dafür verantwortlich ist, Nachhaltigkeit in der Strategie, Kultur und den Geschäftsprozessen zu verankern. Eine Studie von PwC's Strategy& zeigt, dass mehr als ein Drittel der großen deutschen Unternehmen einen CSO haben, während weltweit rund 30 Prozent der Unternehmen diese Position besetzen. Weitere Beispiele umfassen Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsberater, die Unternehmen dabei unterstützen, umweltfreundlichere Praktiken zu entwickeln und umzusetzen, um ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, wie ein Online-Beitrag von JOBVERDE berichtet. Diese Fachleute tragen dazu bei, dass Unternehmen ihre Prozesse nachhaltiger gestalten und somit einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Wer­bung Wer­bung Auch im Bildungsbereich gibt es zahlreiche Impact Jobs, wie beispielsweise Lehrkräfte, die benachteiligte Schüler unterstützen, oder Sozialarbeiter, die sich für die Integration von Migranten einsetzen. Diese Berufe zielen darauf ab, soziale Gerechtigkeit zu fördern und Bildungschancen für alle zu verbessern. Warum sind Impact Jobs so attraktiv? Die Attraktivität von Jobs mit Impact liegt in der Möglichkeit, berufliche Tätigkeit mit persönlichen Werten zu vereinen. Viele Menschen streben danach, nicht nur für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten, sondern auch einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Die Gewissheit, durch die eigene Arbeit einen positiven Unterschied zu machen, führt zu höherer Zufriedenheit und Motivation. Laut einem Artikel von Unitpool bieten solche Tätigkeiten eine tiefe persönliche Erfüllung, da sie es ermöglichen, die eigenen Werte und Überzeugungen im beruflichen Alltag zu verwirklichen. Wer­bung Wer­bung Zudem sind Unternehmen, die Impact Jobs anbieten, oft innovativ und zukunftsorientiert. Sie ziehen talentierte Fachkräfte an, die nach sinnvollen Berufsmöglichkeiten suchen, die ihren persönlichen Werten entsprechen. Der Ruf als Unternehmen, das einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft hat, kann auch die Kundenbindung stärken und das Markenimage verbessern. Wie finde ich einen Job mit Impact? Für diejenigen, die eine Karriere mit Sinn anstreben, gibt es spezialisierte Jobbörsen und Plattformen, die sich auf nachhaltige und soziale Arbeitgeber konzentrieren. Beispiele hierfür sind "GoodJobs" und "baito", die Stellenangebote von Unternehmen präsentieren, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten möchten. Diese Plattformen ermöglichen es Arbeitssuchenden, gezielt nach Berufen zu suchen, die ihren ethischen und nachhaltigen Vorstellungen entsprechen. Zusätzlich bieten Netzwerke und Veranstaltungen im Bereich Nachhaltigkeit und Soziales wertvolle Kontakte und Informationen. Der Austausch mit Gleichgesinnten kann inspirieren und den Weg zu einer sinnstiftenden Karriere ebnen. D. Maier / Redaktion finanzen.net

