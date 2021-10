Diese Leistungen und Boni wünschen sich Angestellte

Mitarbeitervorteile

Der Kampf um neue Mitarbeiter läuft unvermindert weiter und ist bestimmt von Fachkräftemangel und Konkurrenzdruck. Denn heutzutage muss ein Unternehmen weit mehr bieten als ein angemessenes Gehalt und drei Wochen Urlaub. Faktoren wie Bezahlung, örtliche Nähe oder die Marke rücken immer weiter in den Hintergrund und machen Platz für andere Mitarbeiterbenefits und Leistungen. Doch welche Sonderleistungen wollen Angestellte und machen diese wirklich den Unterschied? Eine neue repräsentative Studie von Stepstone fasst zusammen, was bei Arbeitnehmern besonders hoch im Kurs steht. Dabei wurde nach den drei wichtigsten Mitarbeitervorteilen oder Sozialleistungen gefragt.

Die beliebtesten Benefits

Mit Leistungen abseits des regulären Gehalts werben immer mehr Unternehmen, doch nicht alle Mitarbeitervorteile kommen bei den Angestellten auch gut an. Die Beschäftigten in Deutschland haben klare Vorlieben. So würde sich knapp die Hälfte der Befragten für eine betriebliche Altersvorsorge entscheiden. 30,9 Prozent würden sich kostenlose Getränke an ihrem Arbeitsplatz wünschen. Aber auch Leistungen zur Gesundheitsvorsorge, wie Zuschüsse zum Fitnessstudio sind für viele denkbar. Auf Platz vier der beliebtesten Mitarbeiterleistungen und -boni steht ein erfolgsabhängiger Bonus, den sich immerhin ein Viertel der Befragten wünschen. 23,7 Prozent finden eher eine Gewinnbeteiligung interessant. Es wird deutlich, dass nach wie vor direkte, vermögenswirksame Leistungen bei vielen Mitarbeitern hoch im Kurs stehen. Gleiches gilt beim Firmenwagen, Jobticket und Essenszuschuss. Angebote, wie psychologische Hilfe, ein Familienbüro oder Freizeitangebote am Arbeitsplatz wünschen sich hingegen weniger als drei Prozent der Befragten.

Die Studie zeigt, dass es sich in vielen Fällen für die Unternehmen lohnt, Mitarbeitern Leistungen, wie eine betriebliche Altersvorsorge anzubieten und diese darüber regelmäßig zu informieren. Dies hilft nicht nur bei der Mitarbeitergewinnung, sondern auch bei deren langfristiger Bindung an das Unternehmen.

