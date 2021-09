Amazon erhöht den durchschnittlichen Einstiegslohn der Arbeiter

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.918,50 EUR

• Amazon erhöhte seinen durchschnittlichen Einstiegslohn auf mehr als 18 US-Dollar pro Stunde• Das Grundgehalt bleibt gleich• Amazon sucht außerdem 125.000 Lager- und Transportarbeiter

Sprungbrett für eine langfristige Karriere

In den USA ist der durchschnittliche Einstiegslohn von Amazon auf mehr als 18 US-Dollar pro Stunde gestiegen, teilte das Unternehmen am 14. September mit. Noch im Mai dieses Jahres lag das durchschnittliche Einstiegsgehalt eines Amazon-Mitarbeiters bei rund 17 US-Dollar. Die Ankündigung, das Einstiegsgehalt zu erhöhen, veröffentlichte Amazon im Zuge des jährlichen Career Day am 15. September. "Lokale Jobs in Fulfillment und Transport bieten ein durchschnittliches Einstiegsgehalt von mehr als 18 US-Dollar pro Stunde, Anmeldebonus bis zu 3.000 US-Dollar an ausgewählten Standorten, umfassende Benefits und Zugang zu Weiterbildungsprogrammen, die diese Positionen zum Sprungbrett für eine langfristige Karriere machen", heißt es in der Pressemitteilung.

USA begrüßt Amazons Bemühungen

Laut Reuters ist der Anstieg eine Reaktion auf den zunehmenden Wettbewerb. "Die Bemühungen von Amazon zur Schaffung von Arbeitsplätzen werden von Arbeitssuchenden in ganz Amerika begrüßt - insbesondere in ländlicheren Gegenden, die traditionell nicht im Mittelpunkt starker Einzelhandelsinvestitionen stehen", sagte Neil Saunders, Managing Director, Retail, bei Global Data, einem Forschungsunternehmen für Intelligenz und Analytik. "Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass die Gehälter für Logistikjobs 16 Prozent höher sind als für Jobs in der Werkstatt, und ein höherer Prozentsatz der Logistikjobs bietet Spielraum für Vollzeitbeschäftigung und bietet Leistungen wie Gesundheitsfürsorge. Im Wesentlichen werden diese umfangreichen Bemühungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen Wohlstand und Chancen in die lokalen Gebiete bringen."

Erweiterte Bildungsvorteile

Zeitgleich kündigte Amazon an, die Bildungsvorteile, die es US-Mitarbeitern bietet, auszuweiten. Der Plan ist es, dass mehr als 75.000 Mitarbeitern im operativen Geschäft ab Januar 2022 die vollen College-Studiengebühren bezahlt werden. Der E-Commerce-Riese strebt außerdem an, weitere 125.000 Lager- und Transportarbeiter einzustellen, wie in der Pressemitteilung erklärt. Die Lohnerhöhungen und Vergünstigungen scheinen nicht nur eine Reaktion auf den vorherrschenden Mangel an Arbeitskräften in den USA zu sein, sondern auch auf die Kritik für Amazons Behandlung von Lager- und Liefer-Arbeitnehmern. Amazon-Mitarbeiter hatten vermehrt gegen die Bedingungen, wie mangelnde Sicherheitsmaßnahmen während der Pandemie, protestiert.

