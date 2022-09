Besuch in der Werkstatt? - Tesla erklärt in Benutzerhandbuch, welche Geräusche normal sind

Aktien in diesem Artikel Tesla 292,85 EUR

Audiodateien spielen normale Geräusche vor

Welche Geräusche ein Tesla machen darf und welche nicht, ist immer wieder im Gespräch. Während vor einigen Jahren schräge, personalisierbare Sounds, etwa als Hupe, Thema waren, geht es nun um die normalen Betriebsgeräusche, die ein Auto macht - und die oft nur bei E-Autos zu hören sind, weil sie bei Verbrennern von den Motorengeräuschen übertönt werden. In den digitalen Benutzerhandbüchern für Model 3, Model X, Model S und Model Y beschreibt Tesla unter dem Menüpunkt "Informationen für den Verbraucher" > "Normale Betriebsgeräusche", welche Geräusche normal sind. Darin heißt es: "Es gibt einige Geräusche, die Ihr Fahrzeug im Rahmen des normalen täglichen Betriebs macht und die keinen Grund zur Sorge darstellen." Tesla-Besitzerinnen und -Besitzer können Audiodateien mit den normalen Geräuschen anhören und sie so mit den Geräuschen ihres eigenen Fahrzeugs vergleichen.

Acht normale Geräusche im alltäglichen Betrieb

Insgesamt beschreibt Tesla acht verschiedene normale Geräusche:

- Brummendes, surrendes oder zischendes Geräusch im geparkten Zustand

- Brummendes, surrendes oder zischendes Geräusch aus dem vorderen Teil des Fahrzeugs (geparkt oder während der Fahrt)

- Klickendes, klapperndes oder dumpfes Geräusch vom Fahrzeugboden

- Dumpfes, klapperndes, knallendes oder pochendes Geräusch beim Aufladen

- Vibrationsgeräusch/-gefühl im Lenkrad beim Fahren

- Surrendes oder heulendes Geräusch während der Fahrt mit niedriger Geschwindigkeit (bei Ausstattung mit Fußgängerwarnsystem)

- Knarzendes oder leierndes Geräusch von Reifen oder Bremsen

- Geräusch im Fußraum des Fahrers beim Betätigen der Bremse

Sie entstehen bei der Klima- und Temperaturregelung (insbesondere an heißen Tagen), beim Energiesparen oder Aufladen der Batterie, um auf den unbeabsichtigten Wechsel auf eine andere Fahrbahn aufmerksam zu machen oder beim langsamen Fahren Fußgängerinnen und Fußgänger zu warnen, nach langer Standzeit oder beim Halten.

Im Zweifel dennoch die Werkstatt aufsuchen

Die in den Benutzerhandbüchern aufgelisteten Geräusche sind also nicht nur kein Grund zur Sorge, sondern sollen Fahrerinnen und Fahrern unter anderem eine sicherere Fahrt garantieren. Dennoch weist Tesla in den Handbüchern darauf hin: "Dies sind allgemeine Hinweise, die Ihnen helfen sollen, häufige Geräusche zu verstehen, die Sie während des normalen Betriebs Ihres Fahrzeugs hören können. Es handelt sich nicht um eine Diagnose Ihres Fahrzeugs." Im Zweifel solle man am besten in die Werkstatt fahren und prüfen lassen, ob die Geräusche normale Betriebsgeräusche sind oder auf einen Defekt hindeuten.

Übrigens: Alle Geräusche werden in den Benutzerhandbüchern für alle vier Tesla-Modelle gleich beschrieben, die normalen Geräusche unterscheiden sich also nicht von Model X zu Model 3, Model Y oder Model S.

Redaktion finanzen.net

