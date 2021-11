20-jähriges Xbox-Jubiläum: adidas-Sneaker im Xbox-Design kommt auf den Markt

Xbox feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Nach Angaben des Technikmagazins Chip wurde die erste Xbox von Microsoft am 15. November 2001 in den USA veröffentlicht. Mit dem gleichzeitig rausgebrachten Spiel Halo: Combat Evolved sollte zur direkten Konkurrenz, die aus Sonys PlayStation 2, dem Nintendo GameCube und der Sega Dreamcast bestand, aufgeschlossen werden. Mit den aktuellen Xbox-Versionen Series X und Series S bietet Microsoft zwei moderne Konsolen an. Zum Geburtstag hat Microsoft einige Überraschungen für seine Fans parat. Das Highlight - ein mit adidas produzierter Sneaker.

Der Xbox/adidas Sneaker

Einer Pressemitteilung von Microsoft zufolge umfasst die Zusammenarbeit einen exklusiven adidas Originals-Sneaker im Xbox-Look. Der Schuh hat auffällig grüne Details und erinnert an den Look der ersten Xbox-Konsole und den Start von Halo: Combat Evolved. Zudem soll das Design nostalgische und moderne Elemente miteinander verbinden. Nach Angaben von Chip soll das Konsolen-Logo die Schuhlaschen zieren und die Basis des Xbox-Schuhs der Sneaker adidas Forum Tech Boost sein. Wie viel die Sonderedition kosten soll, steht noch nicht fest, allerdings kann der Wiederverkaufspreis aufgrund der limitierten Auflage schnell in die Höhe schießen. Laut Microsoft soll dies aber erst der Anfang gewesen sein.

Adidas is making Xbox sneakers 👟 An Xbox-inspired sneaker will go on sale later this year, thanks to a collaboration between Microsoft's Xbox team and Adidas. Details here: https://t.co/mwEHuT0Vpu pic.twitter.com/Gi5WbYFsPk — Tom Warren (@tomwarren) October 6, 2021

Weitere Sneaker-Modelle, die von vergangenen und aktuellen Xbox-Konsolengenerationen inspiriert wurden, sollen folgen. In weiterer Zusammenarbeit zwischen Xbox und adidas wird zudem das Programm Always Played In, Never Played Out, das "die beliebtesten Spiele-Epochen der vergangenen zwei Jahrzehnte in den Bereichen Sport, Gaming, und Lifestyle" in den Vordergrund rückt, eingeführt. Was sich genau dahinter verbirgt, wurde offengelassen. "Die vergangenen 20 Jahre waren großartig, doch die Zukunft des Gaming wird noch besser", so Microsoft in der Pressemitteilung.



Controller und Headset als weitere Specials

Weitere Specials sind nach Angaben von Microsoft ein Xbox Wireless Controller und ein Xbox Stereo Headset. Der Controller ist eine Neuinterpretation des durchsichtigen Grüns des ursprünglichen Xbox Debug-Kits. Das Gehäuse des Controllers ist schwarz mit silbernen Innenteilen, sodass jedes Detail sichtbar wird. Der Preis soll 64,99 Euro betragen.

Auch das Stereo-Headset soll mit einem Jubiläums-Design verziert sein. Es verfügt über ein durchscheinendes schwarzes Gehäuse mit silbernen Innenteilen und grünen Akzenten am Mikrofon sowie an der Innen- und Außenseite der Hörmuscheln. Das Headset soll ebenfalls 64,99 Euro kosten.



Tim Adler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anthony McLaughlin / Shutterstock.com