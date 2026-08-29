Dankschreiben nach dem Vorstellungsgespräch: So hinterlässt man einen bleibenden Eindruck

Bewerbung

29.08.26 06:28 Uhr

Ein Dankschreiben nach dem Vorstellungsgespräch kann den entscheidenden Unterschied machen. Ein strukturiertes und gut getimtes Dankschreiben trägt entscheidend dazu bei, positiv im Gedächtnis des Unternehmens zu bleiben und das gezeigte Interesse an der Position zu bekräftigen.

Warum ein Dankschreiben sinnvoll ist

Ein Dankschreiben zeigt Wertschätzung für das Vorstellungsgespräch und das Vertrauen, das das Unternehmen dem Bewerber entgegengebracht hat. Stepstone hebt hervor, dass ein solches Schreiben die Chance bietet, den eigenen Eindruck positiv abzurunden und sich besonders bei starker Konkurrenz gezielt hervorzuheben. Die Betonung auf spezifischen Inhalten aus dem Gespräch und ein Ausdruck echter Begeisterung können das Dankschreiben individuell und authentisch wirken lassen.

Werbung

Der richtige Zeitpunkt für das Dankschreiben

Der ideale Zeitpunkt für das Dankschreiben liegt zwischen einem und drei Tagen nach dem Gespräch. Laut Workwise sollte das Schreiben weder zu früh noch zu spät versendet werden: Ein zu früher Versand könnte überstürzt wirken, während ein zu später das Zeitfenster für einen nachhaltigen Eindruck verpassen könnte. Die gewählte Zeitspanne zeigt professionelles Engagement und vermittelt dem Unternehmen Wertschätzung für die investierte Zeit.