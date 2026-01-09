Vorstellungsgespräche

Bewerbungsgespräche enthalten oft Standardfragen und Ratschläge, die wenig nützlich sind. Doch welche Tipps sind wirklich veraltet, und welche Ansätze bringen Personalern und Bewerbern tatsächlich Mehrwert?

Überschätzte Fragen und ihre Schwächen

Einer der am meisten überschätzten Tipps für Bewerbungsgespräche ist die Vorbereitung auf Standardfragen wie z. B. "Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?". Laut dem CNBC-Artikel wird diese Frage oft gestellt, doch sie liefert selten wertvolle Einsichten. Häufig geben Bewerber vorgefertigte Antworten, die keinen wirklichen Bezug zu ihrer Arbeitsweise oder den Anforderungen der Stelle haben

Ein ähnliches Problem sieht auch Recruiter.com bei typischen Fragen nach Stärken und Schwächen. Diese Fragen führen laut dem Portal oft zu allgemeinen oder vagen Antworten, die wenig über die tatsächliche Qualifikation des Kandidaten aussagen. Stattdessen, so Recruiter.com, sollten Recruiter sich auf Fragen konzentrieren, die den Bewerber fordern, konkrete Beispiele aus seiner bisherigen Berufserfahrung zu schildern.

Übermäßige Vorbereitung

Ein weiteres Problem bei herkömmlichen Interviewvorbereitungen ist, dass sie zu oft auf Perfektion abzielen. Laut dem World Economic Forum geht dabei die Authentizität verloren, die für ein ehrliches und überzeugendes Bewerbungsgespräch entscheidend ist. Wenn Bewerber versuchen, alle Antworten "perfekt" zu gestalten, wirken sie oft weniger natürlich, was den Personalern den Zugang zur echten Persönlichkeit des Kandidaten erschwert.