NFT: DFB wird Partner von Sorare für "Spiel-im-Spiel"-Erlebnis

Digitale Nationalelf

Am 22. Juni 2021 gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) noch während der Europameisterschaft die Partnerschaft mit dem französischen Startup Sorare bekannt. Gemeinsam wollen die beiden Partner unter anderem digitale Sammelkarten der Spieler entwickeln. Geschehen soll dies auf Blockhain-Basis und Kauf und Verkauf soll zunächst über die Sorare-Plattform abgewickelt werden. So können deutsche Fans schon bald die deutsche Nationalelf als digitale Sammelkarte erwerben.

Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der DFB GmbH, erklärt: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Sorare. Diese Partnerschaft ist im Hinblick auf innovative und digitale Spielerlebnisse ein weiterer Volltreffer. Gerade in der Corona-Pandemie waren und sind digitale Angebote die einzige Möglichkeit in direkten Austausch mit unseren Fans zu treten. Aber auch wenn die Krise hoffentlich bald ausgestanden ist, wollen wir die Möglichkeiten der Digitalisierung weiter und noch viel intensiver auch mit unseren Partnern gemeinsam nutzen und unseren Fans neue interaktive Möglichkeiten bieten."

Die Sammelkarten

Aus der offiziellen DFB-Mitteilung ist zu entnehmen, dass Sorare für die Entwicklung der Sammelkarten sogenannte "NFTs" verwenden wird, also Non-Fungiblen Token. Diese sind an sich einzigartig und sollen eine Wertstabilität sichern können. Aktuell basieren die DFB-NFTs noch auf der Ethereum-Blockchain. Dadurch können sich die Käufer jedoch gewiss sein, dass sie ein original NFT erhalten. Auf diesem Weg will Sorare ein "Spiel im Spiel" erschaffen. Dafür soll besonders das Zusammenspiel zwischen Blockchain-Sammlerstücken und Fantasy-Fußball sorgen. Denn so haben die Fans eine ganz neue Möglichkeit mit den Spielern in Verbindung zu treten. Mit diesem Ansatz scheint die Partnerschaft zwischen dem DFB und dem Startup auch bislang richtig zu liegen, denn das ungewöhnliche Konzept sorgte allein im Januar 2021 für ein monatliches Verkaufsvolumen der Karten von über 3,5 Millionen Euro in 120 Ländern.

18 Nationalspieler geplant

Zunächst ist geplant, dass Sorare in Partnerschaft mit dem DFB 18 Nationalspieler auf Sammelkarten herausbringt. Im weiteren Verlauf der Kooperation sollen dann noch weitere Sammelkarten folgen.

We are honoured to welcome @DFB_Team 🇩🇪 to #Sorare. The cards are on auction now!



Time to get scouting: https://t.co/N8zUYv2I17 pic.twitter.com/yJv013779I - Sorare (@SorareHQ) June 22, 2021

Auf den Karten selbst sollen Fans dann die tatsächlichen Leistungen der Spieler auf dem Fußballplatz sehen können, wobei diese durch individuelle Scores und Punkte, ständig angepasst werden. Hinzu kommt eine angepasste Wertsteigerung. So besteht die Annahme, dass die Sammelkarten im Wert steigen, sollte die deutsche Nationalmannschaft bei wichtigen Turnieren gut abschneiden oder sogar gewinnen.

Nicolas Julia, CEO bei Sorare, erklärt: "Die DFB-Auswahl zählt mit ihren drei EM- und vier WM-Titeln zu den erfolgreichsten Nationalmannschaften weltweit. Darüber hinaus ist Deutschland der Markt, in dem wir in den letzten drei Monaten am schnellsten gewachsen sind. Für Sorare und das gesamte NFT-Ökosystem ist es daher ein echter Meilenstein, gemeinsam mit dem DFB digitale Sammlerstücke auf den Markt zu bringen. Und das ist erst der Anfang: Wir gehen fest davon aus, dass es in den kommenden Wochen und Monaten noch viele weitere nationale Fußballverbände dem DFB gleichtun werden."

