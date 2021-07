Zigarettenverzicht: So viel Geld könnten Raucher sparen

Durchschnittliche Ausgaben

Anlässlich des Welt-Nichtrauchertags am 31. Mai haben die Tarifexperten von Verivox ausgerechnet, wie viel Geld Raucher sparen könnten, wenn sie den Zigarettenkonsum aufgeben und das Geld stattdessen klug anlegen würden.

Laut dem Statistischen Bundesamt ist die Zahl der Raucher in den letzten Jahren stark gesunken. So greift aktuell rund jeder Fünfte ab einem Alter von 15 Jahren regelmäßig zur Zigarette. Dazu kommen unzählige Menschen, die gelegentlich das Bedürfnis haben zu qualmen. Dabei wurde besonders in den letzten Jahren das Rauchen zu einem immer teurer werdenden Laster, denn während man vor 30 Jahren noch fünf Deutsche Mark, also umgerechnet rund 2,50 Euro gezahlt hat, liegt der Preis heute bei durchschnittlich sieben Euro für ein Päckchen mit 20 Zigaretten. Schaut man sich die Preisentwicklung der letzten Jahre an, wird deutlich, dass auch in Zukunft keine Senkung der Zigarettenpreise wahrscheinlich ist. Mit dieser Annahme haben auch die Experten von Verivox gerechnet und für ihre Berechnung festgelegt, dass Zigaretten jedes Jahr um 3,1 Prozent teurer werden.

Mögliche Ersparnis

Raucher, die eine Schachtel innerhalb einer Woche rauchen, können durch den Tabakverzicht monatlich rund 28 Euro sparen. Raucher mit einem Konsum von einer Schachtel Zigaretten pro Tag sparen hingegen schon rund 213 Euro im Monat, wenn sie auf ihr Laster verzichten. Jährlich würden Zweitgenannte somit rund 2.556 Euro sparen und auf zehn Jahre gesehen sogar stolze 25.560 Euro.

Zusatzverdienst durch Rauchfreiheit

Doch damit nicht genug, denn Verivox hat zusätzlich aufgezeigt, dass sich nicht nur Geld sparen lässt, sondern sich damit auch noch ein Vermögen verdienen lässt. Möglich ist dies dadurch, dass das gesparte Geld nicht einfach für etwas anderes ausgegeben wird, sondern dieses stattdessen klug angelegt wird. Die Experten von Verivox haben eine Modellrechnung für eine Investition in einen Fondssparplan erstellt mit der Annahme, dass sich die monatlichen Sparbeträge jährlich um 3,1 Prozent erhöhen. Dieser Anstieg basiert auf der durchschnittlichen Preissteigerung für Zigaretten. Gerechnet wurde mit einer Rendite von jährlich sieben Prozent, das führt zu einem deutlichen Ergebnis, denn laut den Berechnungen ist es mithilfe einer klugen Anlagestrategie möglich, das durch den Tabakverzicht gesparte Geld in 30 Jahren zu einem Vermögen von rund 330.000 zu vermehren.

Wer also in einen Sparplan statt in Zigaretten investiert, kann mit ein wenig Geduld und der richtigen Herangehensweise ein wahres Vermögen aufbauen.

