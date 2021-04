Messenger-App Threema mit neuer Version im Kampf gegen WhatsApp

Threema ist eine Messenger-App aus der Schweiz, die nach folgendem Motto arbeitet: "Wo keine Daten sind, können auch keine missbraucht werden". Auf seiner Website erklärt der Messenger-Dienst: "Kein anderer Chat-Dienst weist ein vergleichbares Maß an Sicherheit, Metadatensparsamkeit und Vertraulichkeit auf". Die App kostet ein paar Euro - nun gibt es wieder ein neues Update, mit dem im Kampf gegen Facebooks WhatsApp neue Features die User der Open-Source-App begeistern sollen.

Großes Update im Februar: Threema 4.5

Neu im Februar war für Android-User des Messengers etwa die sogenannte globale Suche: Es kann nun nicht mehr immer in nur einem Chat nach einem Stichwort gesucht werden, sondern in allen Chats gleichzeitig. Außerdem gibt es eine integrierte Mediengalerie, rund 100 neue Emojis und die Möglichkeit der Bildersuche in der Mediengalerie der App. Bei der Anwendung der Bildersuche wird dem Anbieter zufolge auf eine lokale, datenschutztechnisch hochwertige Bilderkennung gesetzt, obwohl es sich um eine simple Stichwortsuche handelt. Bereits seit Januar dieses Jahres gibt es außerdem die Möglichkeit, Chatgruppen mit einer Größe von bis zu 256 Teilnehmern zu erstellen.

Weitere Neuerungen aus diesem Jahr sind die Möglichkeit der manuellen Einstellung der Auflösung von Bildern, die in Chats verschickt werden sollen, und das Feature, Videos vor dem Versand innerhalb der App zuschneiden zu können. Außerdem gibt es nun aufgeräumte, mit Icons versehene Menüs und eine übersichtlichere Darstellung langer Textnachrichten: Sie werden ähnlich der Funktion bei WhatsApp in verkürzter Form angezeigt und sind aufklappbar - allerdings bietet Threema seinen Usern auch die Möglichkeit, dieses Feature auszuschalten.

Kleineres Update Anfang März: Threema 4.51

Ein kleineres Update wurde Anfang März mit der Version Threema 4.51 bereitgestellt, die eine Verbesserung der Version 4.5 darstellt. Seit Anfang März gibt es die automatische Gesichtserkennung bei Fotos, weitere Design-Anpassungen sowie die Möglichkeit der Umfrageerstellung innerhalb der App. Außerdem kann nun die Mediengalerie im Chat selbst mit angezeigt werden.

Threema hat sich in den letzten Monaten eindeutig auf Android-Kunden fokussiert: Die letzte iOS -Version wurde im Juni 2020 zum Update bereitgestellt.

