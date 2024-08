Dating-Welt

Berufe haben einen bedeutenden Einfluss auf die Datingwelt und die Chancen auf eine Partnerschaft, wie verschiedene Studien belegen. Eine Untersuchung des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) zeigt, dass die Berufswahl einen großen Einfluss auf Datingchancen hat.

Grundschullehrer haben schlechtere Chancen bei Frauen als Ingenieure

Die Forscher dokumentierten, wie unterschiedlich Berufe auf Dating-Apps wahrgenommen werden. Dabei stellten sie fest, dass eine Ingenieurin, die in einem geschlechteruntypischen Beruf arbeitet, 23 Prozent weniger positive Rückmeldungen erhielt als das gleiche Profil mit der Berufsangabe Grundschullehrerin, was einem eher traditionelleren Geschlechterbild entspricht. Der Effekt ist bei Männern in geschlechtsuntypischen Berufen noch ausgeprägter: In der Studie erhielt ein Grundschullehrer 40 Prozent weniger positive Rückmeldungen als ein Ingenieur.

Die Autoren der Studie mutmaßen, dass diese Diskrepanz in der Wahrnehmung von Berufen und ihrem Einfluss auf die Partnersuche die immer noch tief verwurzelten Geschlechterstereotypen widerspiegelt. Insbesondere jüngere Frauen und Frauen mit höherer Bildung seien sich dessen bewusst und gehen davon aus, dass Männer lieber Frauen mit traditionell weiblichen Berufen daten möchten, so die Studie. Dies könnte ein Grund sein, warum weniger Frauen in besser bezahlte "Männerberufe" wechseln und warum nur wenige Männer in traditionell weiblich dominierten Berufen arbeiten, mutmaßt die Studie.

Parship-Umfrage: Ärzte am attraktivsten

Laut einer weiteren Umfrage von Parship, die unter 2.000 Singles durchgeführt wurde, stehen Ärzte im Attraktivitäts-Ranking an oberster Stelle. Ingenieure und Architekten folgen dicht dahinter. Auch hier wird deutlich, dass typische Vorstellungen von "klassischen" Frauen- und Männerberufen eine große Rolle spielen. Während Frauen Berufe anziehend finden, die gesellschaftlich oft als prestigeträchtig gelten, wie Ärzte, Ingenieure und Juristen, bevorzugen Männer laut der Umfrage Frauen aus sozialen Berufen wie Ärztinnen, Lehrerinnen und Krankenpflegerinnen.

Jüngeren ist Beruf nicht so wichtig

Diese Präferenzen variieren jedoch mit dem Alter. Laut der Umfrage zeigen jüngere Altersgruppen ein verändertes Rollenverständnis, was dazu führt, dass die Attraktivität von Berufen sich gleichmäßiger auf verschiedene Berufsfelder verteilt. Laut der Umfrage spielt der Beruf besonders in höheren Altersklassen eine größere Rolle bei der Partnersuche, während jüngere Singles dem weniger Bedeutung beimessen. Außerdem ist die Berufswahl für Frauen wichtiger als für Männer. Während zwei Drittel der weiblichen Singles großen Wert auf den Beruf potenzieller Partner legen, ist dies bei Männern nur ein Drittel, so die Umfrage.

Redaktion finanzen.net