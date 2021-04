Die zehn größten Klimasünder der Welt

Jedes Jahr erstellt Germanwatch in Zusammenarbeit mit dem New Climate Institut den Climate Change Performance Index. Dieser bewertet einzelne Länder in den vier Kategorien CO2-Emissionen (40 Prozent der Gesamtwertung), Erneuerbare Energien (20 Prozent der Gesamtwertung), Energieverbrauch (20 Prozent der Gesamtwertung) und Klimapolitik (20 Prozent der Gesamtwertung). Damit soll die Frage beantwortet werden, ob das jeweilige Land adäquat handelt, um die Pariser Klimaziele erreichen zu können, so Germanwatch bei der Veröffentlichung der Ergebnisse. Je niedriger eine Bewertung ausfällt, desto klimaschädlicher handelt das Land. Stand ist der 7. Dezember 2020.

Redaktion finanzen.net



Platz 11: Das Ranking Mehr Trockenheit, mehr Überschwemmungen, mehr Waldbrände - das sind sichtbare Folgen des Klimawandels. Seit 2005 erstellt Germanwatch in Zusammenarbeit mit dem New Climate Institut den Climate Change Performance Index. Dieser bewertet 61 Länder in den Kategorien CO2-Emissionen, erneuerbare Energien, Energieverbrauch und Klimapolitik. Die Bewertung soll das Ausmaß der Bemühungen aufzeigen, die ein Land unternimmt, um die Pariser Klimaziele erreichen zu können. Dieses Ranking zeigt die zehn Länder mit den niedrigsten Bewertungen des Climate Change Performance Index 2021. Der Index wurde am 07. Dezember 2020 veröffentlicht. Quelle: CCPI, Bild: Oliver Sved / Shutterstock.com

Bildquellen: Sepp photography / Shutterstock.com