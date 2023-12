Die Preise 2023

Was Weihnachtsbäume in diesem Jahr kosten

01.12.23 06:08 Uhr

Weihnachtsbäume gehören für viele Menschen einfach zum Weihnachtsfest dazu. In nahezu jedem zweiten deutschen Haushalt steht eine geschmückte Tanne. Doch was kostet ein Weihnachtsbaum in diesem Jahr eigentlich?

Laut dem nordrhein-westfälischen Landesverbandes Gartenbau werden bundesweit jedes Jahr 23 bis 25 Millionen Tannenbäume verkauft und zur Festdekoration im Wohnzimmer, auf dem Balkon oder im Garten aufgestellt. Besonders beliebt sind dabei Nordmanntannen, Blaufichten und Nobilis, wie ntv berichtet. Wo sich die Deutschen ihren Weihnachtsbaum kaufen, ist unterschiedlich - jeder vierte Kunde kaufe den Weihnachtsbaum mittlerweile direkt ab Hof. Die Preise steigen im Jahr 2023 Die Inflation werden die Verbraucher in Form von höheren Preisen zu spüren bekommen. 2022 kostete die beliebte Nordmanntanne beispielsweise noch zwischen 20 und 28 Euro. Aufgrund höherer Löhne und gestiegener Transportkosten müssen in diesem Jahr 21 bis 29 Euro aufgebracht werden, wie Eberhard Hennecke vom Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger gegenüber ntv sagte. Der absolute Renner unter den Weihnachtsbäumen bleibt nach wie vor die Nordmanntanne, welche aufgrund ihrer weichen und vor allem festsitzenden Nadeln den Weihnachtsbaummarkt dominiert. Wo kaufen die Deutschen ihre Weihnachtsbäume? Rund 90 Prozent der Weihnachtsbäume werden in Deutschland angepflanzt - vorwiegend in den Regionen Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Der restliche Anteil, der überwiegend aus mindestens vier Meter hohen Bäumen besteht, stammt aus Dänemark. Verbraucher können den für sie perfekten Baum entweder bei einem Forstwirt oder in einem Baumarkt zu kaufen. Zunehmend bieten auch Online-Shops geschmückte oder ungeschmückte Bäume zum Verkauf an. Besonderer Tipp: Forstwirte schlagen ihre Bäume in der Regel erst zwei bis drei Wochen vor Weihnachten - diese Bäume sind also besonders frisch und haltbar. Redaktion finanzen.net

