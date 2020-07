Influencer und Online Marketing Manager: Mit diesen Social Media-Jobs kann man Geld verdienen

Arbeiten über Instagram und YouTube - Als Influencer Geld verdienen

Sowohl Instagram als auch YouTube sind aus den heutigen sozialen Medien kaum noch wegzudenken. Während diese Plattformen von vielen Nutzern üblicherweise nur als Freizeitvertreib angesehen werden, gibt es immer mehr Influencer, die über die sozialen Medien ihr Geld verdienen. Über Produktplatzierungen und Unternehmenskooperationen können Influencer im besten Fall mehrere Tausend Euro im Monat erwirtschaften und somit hauptberuflich posten. Diese Entwicklung hängt unter anderem damit zusammen, dass viele Unternehmen das Potential der sozialen Medien erfasst haben und über diese nun Marketing betreiben sowie für sich werben wollen. Gerade Personen mit einer großen Reichweite werden demnach für Werbeaufträge- und partnerschaften interessant. Die Grundvoraussetzung für einen Influencer ist folglich, möglichst viele Follower und eine hohe Präsenz in den sozialen Medien zu haben.

Hat ein Unternehmen Interesse an einer Zusammenarbeit, muss zunächst entschieden werden, in welcher Form der Influencer für das Unternehmen werben soll. Mögliche Werbeformen sind das Affiliate Marketing oder Produktplatzierungen. Beim Affiliate Marketing verlinkt der Influencer ein Produkt oder den Shop eines Unternehmens und erhält dafür Provision. Die Einnahmen sind davon abhängig, wie häufig Kunden über den Link des Influencers einkaufen. Eine weitere, häufig genutzte Art der Werbepartnerschaft, ist die Produktplatzierung. Dabei bewirbt der Influencer das Produkt in einem kleinen Videoclip und gegebenenfalls einem dazugehörigen Text.

Als Blogger den Lebensunterhalt verdienen

Auch Blogger können über die sozialen Medien Geld verdienen, hier ist das Prinzip ähnlich wie bei Influencern. Auf ihrem Blog schreiben Blogger einen Werbeartikel zu einem Produkt und werden dafür bezahlt oder veröffentlichen Beiträge mit einer Produktplatzierung. Einigen Bloggern ist es laut einer Studie von Styleranking durchaus möglich, von ihrem Bloggergehalt zu leben. Genauso wie bei einem Influencer, kann dies jedoch einige Zeit benötigen, da erst einmal eine gewisse Reichweite aufgebaut werden muss.

Social Media Manager werden immer gefragter

Ein Social Media-Beruf, der in Unternehmen eine immer wichtigere Rolle spielt, ist der Beruf des Social Media Managers. Ein Social Media Manager hat zumeist kein definiertes Aufgabengebiet, sondern ist für mehrere Aufgabenbereiche verantwortlich. Er kann laut onlinemarketing.de als Grafiker und Mediengestalter, Redakteur, Community Manager oder Online Marketing Manager arbeiten. Nach Angaben der Website "Social Media Manager" können mit dieserTätigkeit im Monat durchschnittlich 3.000 Euro brutto verdient werden.

Online Marketing Manager - verantwortlich für das digitale Marketing

Ein Online Marketing Manager, auch Digital Marketing Manager genannt, konzipiert und erstellt Online Marketing-Kampagnen und behält einen Überblick über die Online Marketing-Aktivitäten des Unternehmens. Operatives und strategisches Marketing Management gehören ebenso zu seinen Aufgabengebieten wie das Erstellen von Reports und Marktanalysen. Je nach Unternehmen und Unternehmensausrichtung wird ein Online Marketing Manager unterschiedliche Tätigkeiten übernehmen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Antonio Salaverry / Shutterstock.com