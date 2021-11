Umweltschutz an der Supermarktkasse: Lidl führt den digitalen Kassenbon ein

Digitaler Kassenbon statt Zettelwirtschaft

Die Supermarktkette Lidl tut einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung: Nach der Einführung der digitalen Kundenkarte vor über einem Jahr können sich Einkaufende ab sofort auch den Kassenbon direkt auf ihr Smartphone schicken lassen, wie Chip 365 berichtet. Nachdem der digitale Kassenbon seit Ende August in einigen ausgewählten Filialen getestet wurde, hat nun bei Lidl jeder Kunde deutschlandweit die Wahl zwischen physischem und digitalem Kassenzettel. Notwendig ist dafür nur das Herunterladen der App Lidl Plus und die Aktivierung der Bezahlfunktion in der App. Bei jedem Einkauf kann der Nutzer dann an der Kasse die App öffnen und sich aktiv für den Verzicht auf den physischen und den Erhalt des digitalen Bons entscheiden. Durch diese neue Option soll Papier eingespart und damit die Umwelt geschont werden. Bisher wurde laut mobiFlip allen Kunden, die sich an der Kasse auf Wunsch einen digitalen Kassenbon haben zuschicken lassen, nichtsdestotrotz zusätzlich auch ein physischer Kassenzettel ausgehändigt. Doch ab sofort hat man bei Lidl die Wahl: Da die beiden inhaltlich ohnehin identisch sind, ist ein ausgedruckter Bon bei der Entscheidung für die digitale Version nicht mehr notwendig.

Ausweitung des Angebots auf ganz Deutschland

Nachdem das Konzept aus steuerrechtlichen Gründen anfangs noch auf Zweifel gestoßen war, hat sich Lidl nun vor allem auf den großen Kundenwunsch hin für die deutschlandweite Einführung des digitalen Kassenbons entschieden. Laut Kassensystemevergleich.de bringt die digitale Variante gleich mehrere Vorteile mit sich, mit denen sie auch regelmäßig beworben wird: Dazu gehören Nachhaltigkeit, Sicherheit, Gesetzeskonformität und Steuergültigkeit. Darüber hinaus ist ein digitaler Kassenbon anstatt eines physischen technologisch gesehen deutlich zeitgemäßer, außerdem können durch ihn nicht nur Papier, sondern auch Kosten und Zeit eingespart werden.

