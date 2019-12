Die Online-Affinität der Deutschen nimmt deutlich zu - So verbringt Deutschland seine Internet-Zeit

Das Internet als integraler Bestandteil des Lebens

Anlässlich des 68. Statistischen Jahrbuchs des Statistischen Bundesamts wurde am 20. Oktober 2019 eine Pressemitteilung in Berlin herausgegeben in der die Ergebnisse des Jahrbuchs 2019 rund um das Thema "Deutschland im digitalen Zeitalter" vorgestellt wurden. Die Erkenntnisse kommen nicht überraschend, sprechen aber für sich, denn auch Deutschland kommt endgültig im Zeitalter des Streamings und des Onlineshoppings an. Das belegen Zahlen, demnach benutzen 90 Prozent der über Zehnjährigen das Internet. Wirft man einen Blick auf die Generationen der Digital Natives und Millennials, zu denen alle 16- bis 44-Jährigen gehören, sind knapp 100 Prozent der beiden Altergruppen beinahe täglich im Internet unterwegs. Das Online-Konsumverhalten folgt generell gewohnten Mustern, bei den zehn- bis 24-Jährigen sind weiterhin Musik- und Videostreaming-Dienste sehr gefragt, während sich außerdem ein genereller Trend zur sogenannten Sharing Economy abzeichnet.

Dr. Georg Thiel, Präsident des statistischen Bundesamt, fügte während der Pressekonferenz hinzu, dass die Deutschen das Internet inzwischen als "integralen Bestandteil der Lebenswelt" anerkennen und fast keine Grenzen mehr zwischen der digitalen und analogen Welt ziehen würden.

Online-Shopping und die Sharing Economy

Infolgedessen ist es nicht verwunderlich, dass sich gerade der deutsche Online-Handel weiterentwickelt hat. So kauften 2018 bereits 68 Prozent aller Internetnutzer online ein, während es 2008 noch 15 Prozent weniger waren. Am meisten kauften die Verbraucher über Online-Plattformen nach Aussage der Studie Kleidung und Sportartikel, sowie Gebrauchsgüter, Eintrittskarten und Bücher. Außerdem buchten 44 Prozent der Online-Käufer ihre Urlaubsunterkünfte über das Internet. Von Januar bis März 2018 gaben knapp die Hälfte aller Online-Konsumenten zwischen 100 und 500 Euro für diese Produkte und Dienstleistungen aus.

Jedoch kaufen die Deutschen laut dem Statistischen Bundesamt nicht nur gerne im Internet ein, sie verkaufen auch mehr und mehr online. Demnach gaben rund ein Drittel aller regelmäßigen Internetnutzer an, 2018 schon einmal etwas über das Internet verkauft zu haben. Als ein weiteres Standbein des E-Commerce entwickelt sich zunehmend die bereits erwähnte Sharing Economy, bei der sich Privatpersonen Güter oder Dienstleistungen für einen bestimmten Zeitraum teilen. Zu diesen gehören unter anderem Online-Plattformen für Unterkünfte wie Airbnb, Couchsurfing oder 9flats, welche allein 2018 von einem Fünftel der deutschen Internetnutzer in Anspruch genommen wurden.

Streaming-Dienste werden weiterhin viel genutzt

Nach wie vor erfreuen sich Streamingdienste gerade bei den jüngeren Generationen großer Beliebtheit. Insgesamt schauten 2018 90 Prozent der Zehn- bis 15-Jährigen Internetnutzer Videos auf Plattformen wie YouTube, 62 Prozent der jungen Erwachsenen zwischen 16 und 24 Jahren bezogen 2018 Serien, Filme und Dokumentationen bei den kostenpflichtigen Streaming-Anbietern wie Netflix und Amazon Video. Auch Musik-Streaming-Dienste wie Spotify oder Apple Music werden von dieser Generation viel genutzt.

