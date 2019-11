Spielestreaming: Bietet Amazon bald einen eigenen Dienst an?

• Amazon plant offenbar den Eintritt ins Videospielestreaming• Konkurrenz für Google Stadia• Ergänzung für das Prime-Angebot

Film- und Serienstreaming hat Amazon mit seinem Prime Video-Dienst bereits erfolgreich an den Start gebracht. Und auch für das Musikstreaming hat das US-Unternehmen mit Amazon Music bereits einen erfolgreichen Dienst gelauncht, der zuletzt sogar als kostenlose Version veröffentlicht wurde und damit in direkte Konkurrenz zu Spotify in Stellung gebracht wurde.

Nun macht Amazon offenbar Jagd auf eine neue, lukrative Zielgruppe: Die Gamer. Bereits jetzt hat das Unternehmen mit seiner Streaming-Plattform Twitch erste Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt, nun soll das Segment möglicherweise deutlich ausgebaut werden.

Frontalangriff auf Googles Stadia?

Denn dem Vernehmen nach will Amazon seine Tochter Twitch in die Cloud bringen und auf eigenen Servern mit einem eigenen Spiele-Streamingdienst an den Start gehen. Immerhin gehört die Amazon-Sparte Amazon Web Services (AWS) zu den führenden Cloud-Anbietern am Markt, das Segment ist hochprofitabel und ein Wachstumstreiber für den Konzern.

Die Gerüchte um einen Einstieg von Amazon ins Videospiele-Streaming sind nicht neu, erhielten zuletzt aber neue Nahrung. Wie CNET unter Berufung auf gut informierte Quellen berichtet, könnte Amazon seinen neuen Service bereits im nächsten Jahr offiziell ankündigen und auch 2020 bereits starten.

Erst vor kurzem ist Google seinerseits mit seinem Videospieledienst Google Stadia an den Start gegangen und hatte mit zahlreichen Problemen beim Launch zu kämpfen. Eine geringe Anzahl von Spielen, fehlende Features und technische Probleme hatten User zum Start verärgert.

Amazon will wohl Prime-Angebot verbessern

Das will Amazon wohl besser machen und sucht dafür auf seiner Webseite nach einem Principal Product Leader für seine "neue AWS Gaming Initiative". "Amazon setzt voll auf Spiele", heißt es im Rahmen der Jobbeschreibung. "Wenn Sie unsere Überzeugung teilen, dass Spiele einige der einflussreichsten Stimmen der Zukunft in Medien und Kunst hervorbringen und Entwicklern auf der ganzen Welt helfen möchten, erfolgreich zu sein und diese Spiele der nächsten Generation zu entwickeln, schließen Sie sich uns an", wirbt der Internetgigant weiter.

Mit dem Videostreaming-Dienst könnte Amazon sein Prime-Angebot weiter ausbauen. Bereits jetzt haben Amazon Prime-Kunden Zugang zum Film- und Serienstreaming, dem Musikstreaming und einer kostenlosen Versandoption. Auch Twitch ist Teil des Prime-Pakets.



