DINK-Lebensstil

Paare mit doppeltem Einkommen und ohne Kinder, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Ein Blick auf die finanziellen Vorteile und persönlichen Freiheiten dieses Lebensstils zeigt, warum immer mehr Menschen diesen Weg wählen.

Wegfall der kinderbezogenen Ausgaben

In einer Welt, in der Familienplanung oft im Mittelpunkt steht, gibt es eine wachsende Zahl von Paaren, die sich bewusst dafür entscheiden, keine Kinder zu haben. Diese sogenannten "Double Income, No Kids" (DINK)-Paare genießen oft finanzielle Freiheiten und Einsparungen, die ihren kinderlosen Lebensstil unterstützen.

Ein bedeutender finanzieller Vorteil von DINKs liegt in der Tatsache, dass beide Partner Einkommen verdienen, ohne die finanzielle Belastung der Kindererziehung zu tragen. Dies bedeutet, dass das verfügbare Einkommen oft höher ist als bei Paaren mit Kindern und zudem kein Geld für die Bedürfnisse eines Kindes ausgegeben werden muss. Statt Ausgaben für Windeln, Kinderbetreuung, Schulgebühren und andere kinderbezogene Ausgaben zu tätigen, können DINKs ihr Geld für ihre eigenen Interessen und Ziele verwenden.

Die potenziellen Einsparungen eines kinderlosen Lebensstils sind erheblich. Ein Beitrag von Business Insider zeigt, dass die finanziellen Vorteile des DINK-Daseins beispielsweise für viele US-Amerikaner attraktiv sind. Immer mehr Paare sehen demnach im DINK-Dasein den Schlüssel zu einem neuen amerikanischen Traum von finanzieller Stabilität, Entscheidungsfreiheit und einem komfortablen Ruhestand. Die Kosten für die Erziehung eines Kindes sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Eltern geben laut Angaben von Business Insider bis zu 26.000 US-Dollar pro Jahr für die Kindererziehung aus.

Kinderlose Paare mit höchstem Nettovermögen

Ein weiterer finanzieller Vorteil von DINKs liegt in ihrer Fähigkeit, besser für ihre Zukunft vorzusorgen. Da sie weniger Ausgaben für die täglichen Bedürfnisse ihrer Kinder haben, können DINKs mehr Geld für ihre Altersvorsorge, Investitionen und andere langfristige Ziele zurücklegen. Dies ermöglicht es ihnen, finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit zu erlangen und sich auf ein komfortables Leben im Ruhestand vorzubereiten.

Dies belegen auch Zahlen der US-Notenbank Fed. Die Daten zeigen, dass kinderlose Paare das höchste durchschnittliche Nettovermögen aller untersuchten Familienstrukturen haben. Im Jahr 2022 lag das durchschnittliche Nettovermögen von kinderlosen Paaren bei 399.000 US-Dollar, fast 150.000 US-Dollar über dem von Paaren mit Kindern. Diese finanzielle Kluft hat sich in den letzten Jahren weiter vergrößert, da die Preise für kinderbezogene Ausgaben kontinuierlich gestiegen sind.

Flexible Gestaltung des Lebensstils

Des Weiteren ermöglicht die Entscheidung, kinderlos zu bleiben, DINKs eine größere Flexibilität bei der Gestaltung ihres Lebensstils. Sie können leichter reisen, ihre Karriere vorantreiben, teurere Hobbys verfolgen oder in ihre persönliche Entwicklung investieren, ohne sich um die Bedürfnisse und Kosten der Kindererziehung kümmern zu müssen. Diese Flexibilität trägt dazu bei, dass DINKs ein erfülltes und bereicherndes Leben führen können, das ihren individuellen Wünschen und Zielen entspricht.

