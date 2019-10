Greta Thunberg bekommt vcn Arnold Schwarzenegger einen Tesla

Von einem Filmstar, der gleichzeitig der Ex-Gouverneur von Kalifornien ist, bekommt man nicht jeden Tag ein Auto vor die Tür gestellt. Auch nicht, wenn man Greta Thunberg heißt und das derzeit wohl bekannteste 16-jährige Mädchen der Welt ist. Doch ihr ist es passiert: Arnold Schwarzenegger hat ihr nun ein Auto geschenkt, mit dem sie möglichst emissionsfrei und klimafreundlich ihre Termine in den USA und Kalifornien wahrnehmen kann.

Schwarzenegger hatte Thunberg im Mai kennengelernt. Das war auf einer Klima-Tagung in Wien. Bereits zu diesem Zeitpunkt war er ganz "verzaubert" von der jungen Autistin, wie er auf Twitter schrieb.

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow. pic.twitter.com/b0c5FtmZDq