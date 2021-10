Netflix-CEO wünscht sich Zusammenarbeit mit Angela Merkel

Netflix-Show über Angela Merkel?

Reed Hastings, der Mitgründer und Co-CEO des US-amerikanischen Streaming-Dienstes Netflix, hat die Idee einer Zusammenarbeit mit Angela Merkel in den Raum gestellt. Wie er in einem gemeinsamen Interview von WirtschaftsWoche und Handelsblatt verriet, ist er von der Vorstellung einer Netflix-Serie über die langjährige Regierungschefin sehr angetan. Merkel sei eine "epochale Führungsfigur", jemand wie sie sei für Netflix "immer spannend, wenn sie selbst denn an einer Zusammenarbeit Interesse hätte", sage Hastings in dem Interview.

Seiner Meinung nach sei Angela Merkel gar mit der Königin von England vergleichbar: "Angela Merkel hat als Führungsfigur eine ganze Epoche geprägt - dafür gebührt ihr eine Serie wie 'The Crown'". Die hier von ihm erwähnte Show dreht sich um Elizabeth II., das Konzept der Serie ist eine Fiktionalisierung ihrer Regierungszeit. Etwas Ähnliches schwebt Hastings wohl auch bezüglich Angela Merkels Zeit als deutsche Bundeskanzlerin vor.

Viele Prominente haben schon eine Kooperation mit Netflix

Angela Merkel wäre nicht die erste Vertreterin der politischen Prominenz, die mit der Streaming-Plattform einen Vertrag abschließt. So sind Barack und Michelle Obama, das ehemalige US-Präsidentenpaar, mit ihrer Produktionsfirma eine gewinnbringende Kooperation mit Netflix eingegangen. Einer ihrer Filme mit dem Titel "American Factory" hat in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" sogar einen Oscar gewonnen.

Ein anderes prominentes Beispiel sind Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan, der Herzog und die Herzogin von Sussex. Die eigene Produktionsfirma des Paares produziert exklusive Inhalte für Netflix. Der für mehrere Jahre abgeschlossene Vertrag beinhaltet Scripted-Serien, Dokuserien, Dokumentationen, Kinderformate und Spielfilme.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com