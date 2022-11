Stromnetz für Elektrofahrzeuge vorbereiten: Salesforce wird in Series-B-Finanzierung WeaveGrid-Hauptinvestor

Das ist WeaveGrid

Das kalifornische Startup WeaveGrid ist ein Softwareunternehmen, das Datenprodukte entwickelt, um den Übergang zum elektrischen Verkehr zu ermöglichen. Die Plattform des SaaS-Unternehmens verbindet eine stetig wachsende Welle von Elektrofahrzeugen mit einem Stromnetz, das eigentlich nicht für den hohen Energiebedarf des weitverbreiteten Ladens ausgelegt ist. Dafür nutzt das Unternehmen eigenen Angaben nach modernste Datenwissenschaft und -optimierung, um allen Beteiligten an dieser Umstellung, einschließlich Versorgungsunternehmen, Autoherstellern und Fahrern, einen Mehrwert bieten zu können. "Wie wir mit den zig Millionen neuer Elektroautos umgehen, die ins Stromnetz kommen, ist eine der wichtigsten technologischen Herausforderungen bei der Umstellung auf saubere Energie", erklärt CEO Apoorv Bhargava in einem Interview mit Bloomberg. Zu den größten Unterstützern des Unternehmens gehört zum Beispiel das von Bill Gates geführte Breakthrough Energy Ventures.

Die beiden Gründer bringen dabei äußerst relevante Erfahrungen in das Unternehmen ein. Wie Salesforce in einer Pressemitteilung erklärt, war Bhargava seine gesamte berufliche Laufbahn im Energiesektor tätig. Mitgründer John Taggart verfügt außerdem über technische Erfahrungen aus der Automobilbranche und ist ein führender Experte für Elektrofahrzeuge und deren Auswirkungen auf das Stromnetz, da er im Office of the CTO von Tesla und im Special Projects Team von Nissan tätig war und dort Produktinnovationen vorantrieb.

Mittlerweile ist das Startup in 13 Bundesstaaten tätig und bedient führende US-Versorgungsunternehmen, darunter zum Beispiel Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

35 Millionen US-Dollar schweres Series-B-Investment

In einer Pressemitteilung kündigte das kalifornische Startup kürzlich ein Series-B-Investment über 35 Millionen US-Dollar an. Diese Finanzierung solle die Erweiterung der Produktkapazitäten für Versorgungsunternehmen, die Vertiefung der Zusammenarbeit mit Automobilherstellern und die Verbesserung des Fahrerlebnisses zu einem kritischen Zeitpunkt für Elektrofahrzeuge und das Stromnetz unterstützen. Zudem erklärt Bhargava gegenüber Bloomberg, dass die zusätzlichen Mittel außerdem genutzt werden, um mehr Mitarbeiter einzustellen und mehr Kunden anzusprechen. Diese Finanzierung erfolgt nur achtzehn Monate nach der Bekanntgabe der Serie A von WeaveGrid in Höhe von 15 Millionen US-Dollar.

Hauptinvestor Salesforce

Angeführt wurde die Series-B-Finanzierung von dem US-amerikanischen Unternehmen Salesforce. Außerdem beteiligten sich weitere neue Investoren, darunter Activate Capital, Collaborative Fund, Emerson Collective und MCJ Collective sowie die bestehenden Investoren Breakthrough Energy Ventures, Coatue, Grok Ventures und The Westly Group. "Wir sind stolz darauf, Salesforce Ventures als Hauptinvestor in dieser Runde begrüßen zu dürfen. Salesforce ist das weltweit führende SaaS-Unternehmen für Unternehmen - auch im Versorgungs- und Automobilsektor - und wird ein hervorragender Partner sein, wenn wir unser Wachstum fortsetzen", erklärt Bhargava in der Pressemitteilung. Claudine Emeott, Partner, Salesforce Ventures Impact Fund erklärt außerdem: "Salesforce Ventures weiß, wie wichtig es ist, Unternehmen mit Software zu unterstützen und kritische Probleme zu lösen. SaaS- und Cloud-basierte Technologien sind von entscheidender Bedeutung für die Zukunft des Transportwesens - sie können die Integration von Millionen neuer E-Fahrzeuge ermöglichen, das Stromnetz widerstandsfähiger machen und gleichzeitig die Zufriedenheit der E-Fahrer erhöhen. WeaveGrid ist einzigartig positioniert, um diese Herausforderungen zu meistern."

