DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,00 +2,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin105.621 +0,2%Euro1,1713 +0,1%Öl65,85 +0,2%Gold3.369 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 SAP 716460 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX beendet Handel stärker -- Wall Street schließt im Plus -- Bullish mit fulminantem IPO -- TUI schlägt Erwartungen -- RENK, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON im Fokus
Top News
Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität? Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität?
Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Engagement-Verlust

LinkedIn-Expertin warnt: Zu viel KI im Personal Branding gefährdet Authentizität

14.08.25 03:22 Uhr
LinkedIn-Expertin: Warum zu viel KI im Personal Branding schadet | finanzen.net

Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in das Personal Branding auf LinkedIn. Die automatisierte Erstellung von Beiträgen spart Zeit, kann jedoch die Authentizität einer Marke erheblich beeinträchtigen. Fachleute sehen darin eine Gefahr für Glaubwürdigkeit und Reichweite.

KI auf LinkedIn

Die Verwendung von Tools wie ChatGPT oder Jasper hat das Verfassen von LinkedIn-Beiträgen stark vereinfacht. Inhalte lassen sich binnen Minuten generieren und veröffentlichen, inklusive Struktur, Hashtags und sprachlicher Optimierung. Laut einer Auswertung von Originality AI, auf die das Fachmedium Kinews24 verweist, sind mittlerweile über die Hälfte der längeren Beiträge auf LinkedIn KI-generiert. Dieser Trend bleibt jedoch nicht ohne Folgen. Die Inhalte wirken laut der Analyse häufig generisch, wenig authentisch und beliebig. Beiträge, die als maschinell erstellt wahrgenommen werden, verzeichnen laut Kinews24 deutlich geringeres Engagement. Die algorithmisch erzeugte Einheitlichkeit senkt damit nicht nur die Sichtbarkeit, sondern auch das Interesse der Zielgruppen.

Wer­bung

Persönlichkeit nicht dem Algorithmus opfern

Britta Behrens, LinkedIn-Expertin in Deutschland, beobachtet die zunehmende Nutzung von KI-Tools mit wachsender Skepsis. In einem Interview mit t3n betont sie, dass viele Nutzer auf LinkedIn Inhalte nachahmen oder automatisiert generieren, ohne eine eigene Haltung zu vermitteln. Diese Entwicklung führe laut Behrens zu einem Verlust der individuellen Tonalität, die für eine glaubwürdige Personal Brand unverzichtbar sei. Die Kopie funktionierender Formate ohne persönliche Einbindung führe dazu, dass Inhalte austauschbar wirken und das Vertrauen in die Urheberschaft schwinde.

KI als Werkzeug

Behrens hebt im Gespräch mit t3n hervor, dass sie KI-Tools bewusst als Impulsgeber verwendet, die finale Ausarbeitung jedoch selbst übernimmt.

Inspiration, Gliederungshilfen oder stilistische Anregungen lassen sich effizient durch KI generieren. Für den inhaltlichen Kern, die persönliche Haltung und die Formulierung komplexer Gedanken sei jedoch weiterhin die individuelle Handschrift entscheidend. Erst dadurch entstehe ein glaubwürdiger Beitrag, der die eigene Marke stärkt.

Wer­bung

Verantwortungsvoller Umgang mit KI-Nutzung

Der offene Umgang mit KI spielt ebenfalls eine wichtige Rolle für die Wahrnehmung auf LinkedIn. Wer transparent macht, inwieweit Inhalte automatisiert unterstützt wurden, signalisiert digitale Kompetenz und ethische Verantwortung. Wie der LinkedIn Algorithmus Report 2025 erklärt, sind Gründe für wenig Reichweite und eine Benachteiligung durch den Algorithmus die Feed-Überflutung mit KI-gesteuertem Content. LinkedIn rät deshalb zu mehr Originalität und mehr qualitativeren Posts.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sirikarn Rinruesee / Shutterstock.com, Rawpixel.com / Shutterstock.com