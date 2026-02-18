DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 ±-0,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.598 +0,4%Euro1,1795 +0,1%Öl70,53 +0,3%Gold4.970 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow letztlich fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire-CEO -- eBay, Figma, Palantir, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert
Nach Fusion von SpaceX und xAI: So will Musk wohl die Schulden seines KI-Startups drücken Nach Fusion von SpaceX und xAI: So will Musk wohl die Schulden seines KI-Startups drücken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Erspartes

Schonvermögen im Pflegeheim: Was Senioren unberührt behalten dürfen

19.02.26 03:10 Uhr
Schonvermögen im Pflegeheim: Diese Vermögenswerte bleiben geschützt | finanzen.net

Der Umzug ins Pflegeheim bringt nicht nur organisatorische Hürden, sondern oft auch finanzielle Sorgen. Gesetzliche Regelungen sorgen jedoch dafür, dass ein gewisser Betrag und eine kleine persönliche Reserve erhalten bleiben. Welche Rahmenbedingungen gelten, ist genau definiert.

Gesetzlich geschütztes Vermögen

Beim Wechsel ins Pflegeheim zahlt die Pflegekasse zwar wichtige Pflegeleistungen, doch viele Kosten wie Unterkunft und Investitionen bleiben als Eigenanteil übrig. Um schwerwiegende finanzielle Härten zu vermeiden, gibt es gesetzlich festgelegte Freibeträge - das sogenannte Schonvermögen.

Wer­bung

Laut dem Bundesgesundheitsministerium dürfen pro Person aktuell 10.000 Euro als Vermögen anrechnungsfrei bleiben. Bei Ehe- oder Lebenspartnern erhöht sich die Summe auf 20.000 Euro. Für im Haushalt lebende Kinder kann ein zusätzlicher Freibetrag von 500 Euro hinzukommen, wie die Verbraucherzentrale berichtet.

Schutz für Immobilien

Auch Immobilien können als Schonvermögen anerkannt werden. Entscheidend ist, dass die Immobilie von der pflegebedürftigen Person, einem Ehe- oder Lebenspartner oder anderen Angehörigen weiterhin bewohnt wird. Unter diesen Bedingungen bleibt die Immobilie in der Regel vom Zugriff im Rahmen der Pflegekosten ausgenommen, so die Allgäuer Zeitung.

Barbetrag für persönliche Ausgaben

Zusätzlich zum Schonvermögen steht pflegebedürftigen Personen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind ("Hilfe zur Pflege"), ein monatlicher Barbetrag zu, ehemals auch "Taschengeld" genannt. Er beträgt laut dem Pflegeschutzbund BIVA mindestens 27 Prozent der Regelbedarfstufe 1 und dient der Deckung persönlicher Ausgaben wie Friseurbesuch, Körperpflege oder Zuzahlungen für Medikamente.

Wer­bung

Warum das wichtig ist

Der Schutz durch das Schonvermögen und der zusätzliche Barbetrag bieten älteren Menschen und ihren Angehörigen finanzielle Stabilität, auch wenn die Eigenanteile im Pflegeheim hoch sein können. Eine solide Planung und rechtzeitige Information über diese rechtlichen Schutzmaßnahmen schaffen Klarheit und entlasten emotional wie finanziell.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ground Picture / shutterstock.com, Rawpixel.com / shutterstock.com