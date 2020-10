Studie zeigt: Diese Elektroautos werden bald günstiger als Diesel oder Benziner

Das geht aus der aktuellen "Powertrain"-Studie von Strategy&, einer Tochter der deutschen Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers, hervor.

Diese Elektroautos sind schon heute günstiger

Bereits heute sind Elektroautos mit einer Reichweite von 150 Kilometern aus dem Niedrigpreis-Segment auch ohne Umweltbonus im Gesamtkosten-Vergleich oftmals günstiger als mit Verbrennungsmotor angetriebene Fahrzeuge, wie in der "Powertrain"-Studie ausgeführt wird. Darüber hinaus können Käufer den Umweltbonus in Anspruch nehmen, durch den der Kaufpreis von Elektrofahrzeugen um bis zu 9.000 Euro gesenkt werden kann, und damit einen weiteren, höher ausfallenden Kostenvorteil in Anspruch nehmen. Anders verhält es sich bei Elektroautos aus dem Niedrigpreis-Segment mit einer Reichweite von 300 Kilometern, die ab 2027 einen Betriebskostenvorteil bieten, so Strategy&.

Die staatliche Bonuszahlung lässt vor allem die Absatzzahlen von Kompakt- und Mittelklassefahrzeugen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern ansteigen, die jedoch ohne die Förderungsmaßnahmen noch keinen Kostenvorteil für Verbraucher bieten. Laut der Studie von Strategy& werden elektrobatteriebetriebene Fahrzeuge dieser Klasse und dieser Reichweite bereits im Jahr 2024 die Gesamtkosten-Schwelle überschreiten. Demnach wird schon in wenigen Jahren dieses Fahrzeugsegment mit Elektroantrieb billiger ausfallen als Benzin- oder Dieselfahrzeuge.

Breakeven-Point von E-Autos mit größerer Reichweite ungewiss

Zum Zeitpunkt, ab wann Elektroautos mit einer Reichweite von über 600 Kilometern aus dem Niedrigpreis- und Mittelklassesegment die Gesamtkosten-Schwelle überschreiten, wagt Strategy& keine exakte Prognose. Unter Umständen könnte dies laut Studie erst zwischen 2035 und 2040 erfolgen. Anders verhält es sich jedoch bei den leistungsstarken Premiumfahrzeugen mit einer Reichweite von 600 Kilometern, deren Breakeven-Point der Studie zufolge bereits 2024 erreicht wird. Dieses Fahrzeugsegment bleibt für Verbraucher jedoch nach wie vor sehr teuer.

So sollen die Preisvorteile gewährt werden können

Für die Autohersteller ist der Weg dorthin allerdings mit einem alles andere als unerheblichen Kostenaufwand verbunden, denn laut Strategy& sind alternative Antriebsarten in der Herstellung noch immer teurer als vergleichbare Verbrennungsmotoren. Pro Fahrzeug fallen bei Plug-In-Hybriden rund 3.600 Euro höhere Materialkosten an, bei rein elektrischen Fahrzeugen liegen die Mehrkosten bei 4.500 Euro.

Strategy& zufolge sollen aber bis 2030 die Zusatzkosten für Elektroantriebe gesenkt werden können. Bis dahin soll es für die Autohersteller möglich sein, Kosteneinsparungspotenziale für die Produktion der Batterien zu erschließen, die bis dato rund 80 Prozent der Zusatzkosten einvernehmen. Zudem schätzt Strategy& einen Kostenrückgang von derzeit 90 Euro pro kWh auf 68 Euro pro kWh bis 2030 für große Autobatteriezellen als durchaus realistisch ein. Außerdem könnten entlang des gesamten Produktionsvorganges weitere Kostenoptimierungen erzielt werden, etwa "durch den vermehrten Einsatz von Silicium an der Anode, günstigere Separatoren oder auch lösemittelfreie Beschichtungsverfahren", wie das Portal "efahrer.chip.de" die Studie zitiert.

