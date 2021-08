Startup Uberall sammelt Abermillionen Euro ein und bildet Grundstein für Expansion nach Amerika

Das gesammelte Kapital von fast 100 Millionen Euro des Berliner Startups Uberall und dessen Übernahme von MomentFeed soll in erster Linie dazu dienen, das Unternehmenswachstum in den USA und Kanada voranzutreiben.

Uberall will Weltmarktführer für "Near Me" Customer Experience werden

Wie das Unternehmen am 16. Juni in einer Pressemitteilung bekanntgab, sammelte es in der letzten Finanzierungsrunde über 95 Millionen Euro ein. Geldgeber sind der Londoner Wachstumsfinanzierer Bregal Milestone, Level Equity aus New York und die 1&1-Mutter United Internet aus Montabaur.

MomentFeed, der nordamerikanische Spezialist für Proximity Search Optimization, wurde im Rahmen dieser Wachstumsstrategie vom Berliner Unternehmen übernommen. Dadurch will Uberall sich als Weltmarktführer für Lösungen im Bereich "Near Me" Customer Experience etablieren. Einige bekannte Marken wie KFC, McDonald´s, Pizza Hut und BP konnten die Unternehmen bereits als Kunden gewinnen.

Die sogenannte "Near Me" Customer Journey soll alle Berührungspunkte, die ein Kunde mit dem physischen Standort einer Marke hat, umfassen. So hilft Uberall Unternehmen dabei, im Internet besser gefunden zu werden. Mit einer eigens geführten Internet-Cloud für ortsbezogenes Marketing können so auch lokale Einzelhändler bei ihrer Standortverwaltung unterstützt werden. Gespeicherte Öffnungszeiten und Firmenadressen können beispielsweise überprüft und auf Internetplattformen wie Kartendiensten oder Suchmaschinen veröffentlicht werden. Auch Bewertungen und Kommentare von Nutzern werden von der Software analysiert.

Übernahme durch Uberall ging lange Partnerschaft voraus

Die beiden Unternehmen verbinde bereits eine langjährige Geschäftspartnerschaft, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Zusammenarbeit werde dabei von einer gemeinsamen Vision und sich ergänzenden Produkten getragen.

2013 in Berlin, dem heutigen Hauptsitz, gegründet hat Uberall mittlerweile eigenen Angaben zufolge knapp 300 Mitarbeiter in sechs Ländern. Die Firma bedient über 1.600 Kunden in 170 Ländern. Uberall möchte weltweit Unternehmen die Möglichkeit bieten, "eine überzeugende `Near´ Me Customer Experience zu schaffen, die sowohl Online-Interaktionen als auch den Offline-Vertrieb umfasst."

MomentFeed ist eine führende Plattform für optimierte Umkreissuchen. 2010 gegründet, hat das Unternehmen aktuell seinen Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien.

"Nach anderthalb Jahren, die durch die Pandemie und Lockdowns geprägt waren, kehren die Verbraucher endlich in die Geschäfte zurück. Gerade jetzt ist es für Unternehmen wichtig, den wachsenden Kundenerwartungen in Bezug auf das physische Einkaufserlebnis und dem damit einhergehenden Kundendienst gerecht werden zu können", erklärt Florian Hübner, Mitgründer und CEO von Uberall in der Pressemitteilung.

Deniz Pense / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock.com