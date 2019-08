Neuer Campus: Amazon verstärkt Präsenz am indischen Markt

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.574,00 EUR

Der neue Komplex ist 9,5 Hektar groß, bietet Büroräume für 15.000 Mitarbeiter und hat mehrere Hundert Millionen Dollar gekostet. Der vor drei Jahren eingeleitete Bau des Campus stellt, laut Bloomberg, den weltweit größten Komplex Amazons dar und dient als großer Vorstoß in den indischen Markt.

Indischer Markt mit großem Potenzial

Nicht unbegründet, denn das bevölkerungsreiche Land gilt als einer der am schnellsten wachsenden Einzelhandelsmärkte der Welt. Innerhalb von zehn Jahren ist das Bruttoinlandsprodukt um ganze 130 Prozent auf rund 2,7 Billionen US-Dollar gestiegen. Der Wohlstand innerhalb der Bevölkerung nimmt zu, die Arbeitslosenquote beträgt gerade einmal 2,6 Prozent. Der Online-Handel wächst so schnell wie in keinem anderen Land sonst: Während 2017 gerade einmal 53 Prozent der Inder online shoppten, könnten es 2022 laut Berechnungen von Statista sogar 73 Prozent werden.

Den ebenfalls von Statista berechneten Umsatz von 47 Milliarden US-Dollar in 2023 wollen sich große E-Commerce-Giganten also nicht entgehen lassen und investieren vermehrt in den indischen Markt. Amazon beschäftigt in Indien bereits 62.000 Angestellte und plant, im Rahmen seiner Expansionsstrategie 5,5 Milliarden US-Dollar in das indische Wirtschaftswachstum fließen zu lassen. Ziel ist es, "einen sehr großen und aktiven Kundenstamm aufzubauen", wie Amazons Vizepräsident für globale Immobilien und Einrichtung John Schoettler auf dem Unternehmensblog verlautete.

Große Vorhaben und starke Konkurrenz

Doch nicht nur das neue Gebäude, Amazon plant noch weitere Projekte, um seine Präsenz am indischen Markt zu verstärken. So äußerten Insider gegenüber Bloomberg, dass der E-Commerce-Riese plant, zehn Prozent der Anteile an der indischen Future Retail Ltd. zu kaufen. Die Kette zählt mehr als 900 Filialen in Indien und hat neun Supermarktketten im Besitz. Der Unternehmensumsatz wird auf 281 Millionen US-Dollar geschätzt, was ihm den zweiten Platz im Land nach Produktumsatz beschert.

Mit seinen Vorhaben ist der Konzern allerdings nicht allein. Auch andere E-Commerce-Riesen haben große Bestrebungen, in dem bevölkerungsreichen Land Fuß zu fassen: Erst im vergangenen Jahr zahlte Walmart 16 Milliarden US-Dollar, um Indiens größtes Startup, den Onlineversandhändler Flipkart, zu erwerben. Auch Fashion-Riese H&M hat sich Konkurrenten wie Mango oder Tom Tailor angeschlossen und ist seit vergangener Woche auf der größten Mode- und Lifestyle-Shopping-Plattform Indiens, Myntra, erhältlich.

