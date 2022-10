Startup-Investment: Super Bike8 zieht Hertha-Profi Davie Selke als Investor an Land

Fahrradmarktplatz Super Bike8

Das im Jahr 2022 gegründete Startup Super Bike8 ist eigenen Angaben zufolge ein Online-Fahrradmarktplatz mit der größten Auswahl an E-Bikes, Pedelecs, Mountainbikes und anderen Fahrrädern, die speziell aus dem Fahrrad-Fachhandel kommen. Dafür arbeitet das Unternehmen mit mehr als 200 Händlern in Deutschland und Österreich zusammen. Kunden können aus mehreren Tausend Produkten aus dem Fahrrad-Fachhandel auswählen. Das gewählte Produkt wird schließlich von Monteuren geprüft und durch eine Spedition geliefert. Außerdem vermittelt der Marktplatz auch nach dem Kauf noch Servicepartner, wenn solche gebraucht werden. Durch die Zusammenarbeit mit den einzelnen Partnern sieht sich das Startup nicht als Konkurrenz für die Fachhändler. Im Gegenteil, durch das Einkaufskonzept unterstütze das Unternehmen den stationären Fachhandel eher.

Hertha-Fußballer investiert in das Startup

Wie nun kürzlich aus einer Pressemitteilung des Startups hervorging, investierte der bei Hertha spielende Fußballprofi Davie Selke in das Unternehmen. "Wir freuen uns, dass wir Fußballprofi Davie Selke jüngst als Investor für unseren innovativen Marktplatz gewinnen konnten", erklärt Wilhelm Hanke, der Geschäftsführer des Startups. Der Fußballprofi selbst ergänzt: "Das Konzept, regionale Fachhändler zu unterstützen und dabei noch ein cooles Lifestyle Produkt zu vermarkten haben mich überzeugt in das Unternehmen zu investieren." Gegenüber der BZ-Berlin erklärt der 27 Jahre alte Fußballprofi außerdem einen weiteren Grund für das Investment. "Die Gründer stammen aus meiner Heimat, aus dem Stuttgarter Kreis. Da hat die Chemie sofort gestimmt. Auch die Nachhaltigkeit, die durch diese Geldanlage unterstützt wird, passt. Eine absolut runde, coole Sache für mich." Um welche Summe es sich bei der Investition handelt, geht aus der Mitteilung jedoch nicht hervor.

So soll es bei Super Bike8 weitergehen

Durch die Unterstützung des Hertha-Fußballers will das Unternehmen seine Bekanntheit unter den Kunden steigern. Mit den finanziellen Mitteln soll massiv in das Onlinemarketing und in den Vertrieb investiert werden. Für interessierte Händler gibt es bis zum Jahresende die Möglichkeit, einen dreimonatigen und gebührenfreien Testaccount zu erstellen. Außerdem bietet das Startup Webshops für den Fahrradhandel an, auf denen die jeweiligen Händler provisionsfrei verkaufen können.

