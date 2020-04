Neuer Beyond-Meat-Konkurrent in der Tiefkühltheke

Tiefgekühlte Mahlzeiten immer beliebter

In Zeiten der Corona-Pandemie sind nicht nur Nudeln und Klopapier so gefragt wie noch nie, auch tiefgekühlte Mahlzeiten werden in Massen gekauft. Frosta erkannte den Trend und ist neben Beyond Meat und HelloFresh nun der Geheimtipp aus dem Kühlregal. Gegenüber "Absatzwirtschaft" bestätigt der Marketing- und Vertriebschef von Frosta, Hinnerk Ehlers, dass das Unternehmen mit einem Nachfrageanstieg von 50 Prozent rechnet. Bereits jetzt sollen die Werke auf Hochtouren laufen, um die Lieferkette zu sichern.

Frosta goes vegan

Das Angebot an veganen Ersatzprodukten wächst stetig und nach Anbietern wie Beyond Meat, zieht nun auch Frosta nach. Das Unternehmen überraschte seine Kunden und will zum ersten Mal vegane Ersatzprodukte ausliefern. Geplant sind zunächst pflanzliche Alternativen für Klassiker wie Backfisch oder Fischstäbchen. Noch im August 2019 dementierte Frosta gegenüber "dem Aktionär" die Einführung veganer Produkte mit der Begründung, dass das Unternehmen seit Jahren konsequent auf Zusatzstoffe und Aromen verzichtet und daher Fleischersatzprodukte, wie die von Beyond Meat, für Frosta nicht in Frage kommen würden.

Markt für pflanzenbasierte Produkte

Der Markt für vegane Nahrungsmittel wird allein in Deutschland auf eine Milliarde Euro Umsatz geschätzt, mit steigender Tendenz, denn immer mehr Menschen entscheiden sich für eine pflanzenbasierte Ernährung. Vielen geht es dabei nicht allein um eine fleischlose Ernährung, sondern auch um eine umweltverträgliche Lebensweise. So gilt Fisch zwar als gesundes Nahrungsmittel, ist aber durch die Überfischung zum Thema geworden und Umweltorganisationen raten dazu, seltener Fisch aus dem Meer zu essen. Frosta erkannte offenbar diese Problematik und die damit verbundene Lücke, denn selbst der weitaus größere Konkurrent Iglo hat bisher keine Alternativen im Angebot.

