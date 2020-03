Analyst nimmt Beyond Meat-Aktie auf Liste - und sieht starkes Potenzial

• Argus nimmt Beyond Meat mit "Buy" auf• Kursziel lässt auf starke Aktienperformance hoffen• Nachfrage dürfte hoch bleibenDie Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat hat sich nach dem Börsengang im vergangenen Jahr schnell zu einem Anlegerliebling entwickelt. Nach dem mit Abstand besten IPO seit dem Jahr 2000 kannten Beyond-Meat-Anteile lange nur eine Richtung. Inzwischen sind die Höchststände von über 239 US-Dollar allerdings Makulatur - seit dem Börsengang können sich Anleger aber immerhin noch über eine Kursverdopplung freuen.

Analyst nimmt Beyond-Meat-Aktie mit Buy auf

Grund genug für Jim Kelleher und Angus Kelleher-Ferguson, Analysten bei Argus Research, die Aktie genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie nahmen Beyond-Meat-Anteile in ihre Berichterstattung auf und verpassten der Aktie direkt zum Start ein "Buy"-Rating. In einem Bericht begründen die Experten ihre bullishe Einschätzung mit den Worten: "Wir betrachten Beyond Meat als das führende Unternehmen im Bereich pflanzlicher Proteine mit einer weithin anerkannten Marke und Aussichten auf weiteres Marktanteilswachstum".

Das Kursziel von Argus liegt bei 130 US-Dollar - damit hätte die Aktie auch nach den jüngsten Erholungstendenzen noch ein Kurspotenzial von rund 30 Prozent.

Nachfrage dürfte wohl stark bleiben

Das Unternehmen werde auf GAAP-Basis wohl "über einen längeren Zeitraum" unrentabel bleiben, schreiben die Argus-Analysten. Für Unternehmen dieser Art konzentriere man sich bei Argus auf den diskontierten freien Cashflow, den Wert im Vergleich zu Mitbewerbern mit Schwerpunkt auf vergleichbaren Startups sowie das Verhältnis von Preis / Umsatz zu Umsatzwachstum, hieß es weiter.

Im dritten Quartal hatte Beyond Meat unter dem Strich überraschend einen Gewinn eingefahren und 4,1 Millionen Dollar verdient, nachdem vor einem Jahr noch ein Verlust von 9,3 Millionen zu Buche gestanden hatte. Unternehmenschef Ethan Brown bezeichnete den ersten Quartalsgewinn in der Geschichte als "wichtigen Meilenstein", zeigte sich für die Zukunft positiv gestimmt und verwies auf die starke Nachfrage nach Fleischersatzprodukten.

Die Zuversicht für die zukünftige Unternehmensentwicklung teilen auch die Analysten von Argus: "Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen zu Fleisch weiter zunehmen wird, was nicht nur auf die Präferenzen der Verbraucher für gesündere Lebensmittel zurückzuführen ist, sondern auch auf Umweltbelange, insbesondere bei jüngeren Verbrauchern."



