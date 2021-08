WhatsApp-Anrufe ohne Anrufer: Betrugsmasche oder Sicherheitsfunktion?

Wie das Informationsportal WABetaInfo vor kurzem auf seinem Twitter-Account angekündigt hat, plant Facebook im Zuge der kommenden Updates einige Neuerungen für seinen beliebten Messenger-Dienst WhatsApp. So könnten in Zukunft häufiger plötzliche Anrufe auf WhatsApp eintrudeln, die sofort wieder aufgelegt werden. Doch keine Sorge: Bei den Anrufen handelt es sich nicht um Spam oder Werbung, sondern um eine neue Sicherheitsvorkehrung von WhatsApp, die den Besitzer des Mobiltelefons verifizieren soll. Denn nicht selten kommt es vor, dass kriminelle Hacker versuchen, den sechsstelligen Code bei der Neuinstallation von WhatsApp abzufangen und so Zugriff auf das Konto des Users erlangen. Mit dem neuen Update soll das nun erschwert werden.

WhatsApp beta for Android 2.21.11.7: what’s new? WhatsApp is developing flash calls, a new feature for automatic verification over calls to log into WhatsApp.