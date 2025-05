Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 581,33 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 581,33 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 585,29 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 582,44 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 904.691 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 740,87 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,44 Prozent hinzugewinnen. Bei 432,28 USD fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 34,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,74 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 721,67 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 29.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,86 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 48,39 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,46 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.07.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 25,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

