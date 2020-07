In diesen Bundesländern gibt es die meisten Urlaubs- und Feiertage

Freie Tage in Deutschland

Wie viel Urlaub Arbeitnehmer bekommen, hängt nicht nur von der Branche oder der Größe des Unternehmens ab, sondern unterscheidet sich auch in den einzelnen Bundesländern. Die Vergütungsberatung Compensation Partner hat sich anhand von 220.489 Datensätzen die Anzahl der Urlaubs- und Feiertage in Deutschland angesehen und ermittelte, in welchem Bundesland die Menschen insgesamt die meisten freien Tage im Jahr haben.

Freie Tage nach Region

Vor allem Arbeitnehmer aus Bayern dürfen sich über viele freie Tage freuen, denn laut der Auswertung verfügen Fachkräfte im Schnitt über 28,2 und Führungskräfte über 29,5 Urlaubstage im Jahr. Hinzu kommen auch noch die gesetzlichen Feiertage, deren Anzahl je nach Bundesland variiert. Mit 13 gesetzlichen Feiertagen und durchschnittlich 28,3 Urlaubstagen führt Bayern die Liste mit insgesamt 41,3 freien Tagen an. In Baden-Württemberg und dem Saarland kann man sich mit 40,8 und 40,2 Tagen über ähnliche viel freie Zeit freuen. Mit 37,5 Tagen liegt Mecklenburg-Vorpommern auf dem letzten Platz.

In diesen Branchen hat man besonders wenig Urlaub

Auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Branchen stellten die Analysten weitere Unterschiede fest. So profitieren Angestellte in der Investitionsgüterbranche mit durchschnittlich 30,7 Tagen von den meisten Urlaubstagen in Deutschland. Mit rund 29 Tagen können sich Bankkaufleute, Angestellte der Pharmabranche, der Luftfahrt und der Chemie- und Verfahrenstechnik über ähnlich viele freie Tage freuen. Beschäftigten in Hotels und Gaststätten sowie den Angestellten in der Callcenter-Branche stehen hingegen fast fünf Urlaubstage weniger zu. Auch Einzelhändler, Handwerker und Angestellte in Sozialen Einrichtung haben mit rund 27 Tagen vergleichsweise wenig Urlaubstage.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sofiaworld / Shutterstock.com, haveseen / Shutterstock.com