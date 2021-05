DFB-Direktor Oliver Bierhoff wird Startup-Investor

Als Torschütze des Golden-Goals im Finale der Europameisterschaft 1996 wird der EM-Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft bis heute eng mit dem Namen Oliver Bierhoff in Verbindung gebracht. In seiner Laufbahn im Fußball-Geschäft kann er große sportliche Erfolge vorweisen, sowohl als aktiver Spieler als auch in seiner Amtszeit als Manager beziehungsweise Direktor beim Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Oliver Bierhoff reiht sich in prominente Gesellschaft ein

Nun schlägt seine Karriere eine neue Richtung ein: die eines Investors. Laut eines Berichts von "T3n" hat sich Oliver Bierhoff im Rahmen einer Series-A-Finanzierung an dem französischen Startup Sorare beteiligt. Insgesamt 50 Millionen US-Dollar soll das Startup in der Finanzierungsrunde eingesammelt haben. Die Finanzierungsrunde wurde laut Bloomberg von Benchmark angeführt, einem Venture Capital Unternehmen, das den Berichten zufolge schon früh in Uber, Twitter und eBay investierte. Allerdings sind keine Informationen bezüglich der Höhe des Investments von Oliver Bierhoff bekannt. Bei dem 2018 gegründeten Startup sind einem Bericht von "Gründerszene" zufolge bereits Reddit-Mitgründer Alexis Ohanian, Accel Partners, der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler André Schürrle, der spanische Fußballprofi Gerard Piqué sowie der ehemalige englische Nationalspieler Rio Ferdinand beteiligt.

Investition in Fantasy-Football-Plattform

Das französische Startup Sorare ist eine Fantasy-Football-Plattform, die das Sammeln von Paninibildern digitalisiert, indem es Non-Fungible-Tokens von Fußballspielern kreiert. Hierbei handelt es sich laut T3n um "eine Art Paninibildchen auf der Blockchain".

Wie Gründerszene ausführt, können die Nutzer darüber hinaus als Manager fungieren und aus ihren Sammelkarten Teams zusammenstellen, gegen andere Nutzer spielen sowie die digitalen Sammelkarten der Spieler auf einem Transfermarkt handeln. Dafür kauft das Unternehmen die Bildrechte bei Fußball-Profi-Vereinen ein und verdient bei den Online-Auktionen der Sammelkarten mit. Dabei existieren unterschiedliche Seltenheitsgrade, die den Wert mancher Karten ansteigen lassen.

In einem von Gründerszene zitierten Statement Oliver Bierhoffs bezeichnet er das Startup als ein spannendes Beispiel für die Digitalisierung im Sport: "Fußball begeistert Milliarden Menschen überall auf der Welt. Insbesondere in bewegten Zeiten wie diesen ist ein Startup wie Sorare eine tolle Möglichkeit, mit diesen Fans aktiv im Kontakt zu bleiben". Laut Gründerszene erzielt das Unternehmen einen Monatsumsatz von 750.000 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lazyllama / Shutterstock.com, Ohmega1982 / Shutterstock.com