Zahn-Startup Byte: In kürzester Zeit zur Milliardenbewertung

Diese Entwicklung blieb auch den weiteren Marktteilnehmern nicht verborgen. Dem weltweit größten Hersteller für Dentalprodukte und Dentaltechnik Dentsply Sirona war das Geschäftsmodell sowie die Entwicklung Bytes eine Milliarde US-Dollar wert.

Milliardenschwere Übernahme

Am 4. Januar dieses Jahres gab Dentsply Sirona über eine Pressemitteilung die Übernahme Bytes bekannt. Kostenpunkt: 1,04 Milliarden US-Dollar. Byte nehme dabei eine führende Position im schnell wachsenden Markt für transparente Aligner ein, wie es in der Pressemitteilung heißt. Die sehr leicht zu nutzenden transparenten Aligner, die die Kunden direkt und bequem nach Hause geliefert bekommen, bieten eine effektive Behandlung zur Begradigung der Zähne, so Dentsply Sirona in der Pressemitteilung.

Dabei wurde das Unternehmen erst im Jahr 2017 von Scott Cohen und Blake Johnson ins Leben gerufen, ehe sie im Januar 2019 ihre ersten Aligner auf den Markt brachten. Innerhalb von zwei Jahren erreichte Byte laut Bloomberg einen Jahresumsatz von 100 Millionen US-Dollar. Innerhalb des ersten Jahres stieg dem Bericht zufolge die Anzahl an Kunden von 100 auf mehr als 10.000 Menschen an. Während bei Bytes Wettbewerbern die Behandlung ein persönliches Gespräch der Patienten mit den Kieferorthopäden vorsah, setzte Byte sofort auf online stattfindende Sprechstunden-Termine, was sich vor allem in Pandemiezeiten als wahrer Glücksgriff erwies.

So läuft die Behandlung mit den transparenten Alignern von Byte

Byte, mit Hauptsitz in Los Angeles, betreibt ein landesweites Netzwerk von lizenzierten Zahnärzten und Kieferorthopäden, die den Behandlungsplan der Kunden beaufsichtigen. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen kieferorthopädischen Behandlung läuft die Byte-Behandlung im Regelfall ausschließlich online und per Postverkehr ab.

Laut dem Portal "Health" sieht die Therapie im Wesentlichen zwei Schritte vor. Im ersten Schritt bestellen die Kunden das "Home Impression Kit" für 95 US-Dollar, mit dem sie selbst Abdrücke ihrer Zähne machen. Dies wird anschließend per Post zurückgesendet. Binnen weniger Woche erhalten die Kunden, je nach Wunsch, Aligner, die entweder 22 Stunden am Tag oder für 10 Stunden in der Nacht getragen werden müssen. Im Regelfall soll die Behandlung bereits nach zwei bis vier Monaten vollständig abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten der Behandlung liegen laut "Health" bei 1.895 US-Dollar im Falle einer Einmalzahlung und bei 2.756 US-Dollar im Falle einer monatlichen Finanzierung. Online-Bewertungen und Rezensionen sind nahezu durchweg positiv, stellenweise gar überaus euphorisch.

