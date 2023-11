Fußballer investieren

Immer mehr Fußballstars entdecken die Welt der Startups für sich, nicht nur um ihr hart verdientes Geld sinnvoll anzulegen, sondern auch um für ihre Zukunft nach der Karriere vorzusorgen. Dieser Trend birgt Vorteile für beide Seiten: Die Fußballer können ihr Vermögen investieren, während die Startups von der Unterstützung und der Bekanntheit der Fußballer profitieren.

Thomas Müller: GREENFORCE und Smapone

Einer der bekanntesten deutschen Fußballspieler, Thomas Müller, hat in die Startup-Szene investiert, mit einem besonderen Fokus auf innovative und nachhaltige Unternehmen. So investiert Müller in das Münchner Startup GREENFORCE, das vegane Lebensmittelalternativen auf Erbsenbasis herstellt, wie GRÜNDERSZENE in einem Online-Beitrag berichtet.

GREENFORCE, gegründet 2020, produziert eine Reihe von Fleischersatzprodukten in Pulverform, einschließlich Alternativen zu Klassikern wie Schnitzel, Burger und Frikadellen, so GRÜNDERSZENE weiter. Kunden können diese Produkte zu Hause mit Wasser und Öl zubereiten, was einen Beitrag zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung und zur Senkung von Energiekosten leisten soll. Mit der Investition von Müller und anderen namhaften Investoren wie dem TV-Star Joko Winterscheidt und dem Feinkostkönig Michael Käfer plant GREENFORCE, ins Ausland zu expandieren und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in München zu errichten, berichtet GRÜNDERSZENE weiter.

Bevor Müller in GREENFORCE investierte, hatte er bereits in das Software-Startup Smapone investiert, so GRÜNDERSZENE abschließend. Smapone entwickelt ein Tool zur Digitalisierung analoger Arbeitsprozesse, was den Workflow in Unternehmen effizienter und flexibler gestaltet.

Mario Götze: Ein breitgefächertes Portfolio

Mario Götze, Fußball-Weltmeister und aktuell bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, hat sich ebenfalls in der Startup-Welt engagiert. Götze hat ein diversifiziertes Investment-Portfolio aufgebaut und beteiligt sich an einer Vielzahl von jungen Unternehmen aus verschiedensten Branchen. Seine Investments umfassen aufstrebende Firmen wie Codesphere, Junto, Knowunity, Meine Erde, Mietz und PowerUs, wie deutsche startups in einem Online-Artikel berichtet.

Während sich Junto, ein EdTech-Unternehmen, auf digitale Live-Trainings für Unternehmen spezialisiert, konzentriert sich Meine Erde, ein Berliner Startup, auf natürliche Bestattungen. Das deutsch-amerikanische Startup Codesphere, unterhält derweil eine intelligente Plattform für die Entwicklung von WebApps, so deutsche startups weiter.

deutsche startups berichtet zudem, dass Götze danach strebt, einen Mehrwert zu schaffen und seine Erfahrungen aus dem Profisport für die Förderung der Unternehmen zu nutzen, in die er investiert. Er glaubt, dass Startups und ihre Gründer und Teams eine wichtige Rolle bei bevorstehenden Veränderungen in Bereichen wie Tech, Gesundheit, Bildung, Web3 und Nachhaltigkeit spielen können.

Neben Startups investiert Götze auch in Kapitalgeber, wie den Berliner Visionaries Club, so deutsche startups abschließend. Einen erfolgreichen Exit konnte Götze mit dem Unternehmen PlusDental verzeichnen, das er vor dem Verkauf an die Straumann Group unterstützte, heißt es abschließend.

André Schürrle: Auge auf Technologie-Investments

André Schürrle, ebenfalls ein bekannter deutscher Profi-Fußballer, hat ein Portfolio von Investments in Startups und Technologieunternehmen aufgebaut.

Im Juli 2020 begann Schürrle seine Investmentreise mit einer Investition in Sorare, einem globalen Fantasy-Fußballspiel, das offizielle digitale Sammelkarten anbietet, wie Informationen von crunchbase darstellen. Sorare hat eine starke globale Nutzerbasis aufgebaut und profitiert von der Investition Schürrles.

Im April 2022 investierte Schürrle in das Berliner Fintech-Startup Bling.de, das sich auf die Revolutionierung des Online-Bankings für Familien konzentriert, so crunchbase weiter. Schürrle unterstützt mit seiner Investition die Entwicklung innovativer Banklösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Familien zugeschnitten sind.

Im selben Monat investierte er laut crunchbase ebenfalls in Fancurve, ein Startup, das eine NFT-Plattform für Sportmode entwickelt hat. Schürrle zeigt damit sein Interesse an der Verbindung von Sport, Mode und Kryptotechnologie.

Zuletzt investierte Schürrle im Mai 2023 in das Berliner Startup Lanch, das eine digitale Küche und einen Lebensmittellieferdienst anbietet, wie crunchbase abschließend berichtet. Mit dieser Beteiligung unterstützt er ein Unternehmen, das sich an die sich schnell ändernden Bedürfnisse der Verbraucher in der Gastronomiebranche anpasst.

Manuel Neuer: Unternehmerisches Engagement außerhalb des Fußballfeldes

Auch Manuel Neuer, Kapitän des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft, zeigt ein unternehmerisches Engagement außerhalb des Fußballfeldes. So hat er sich an der Gründung der Deutsche Reinigungswerke AG (DRW), einem Putzmittelhersteller, beteiligt und ist dort stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, wie aus einem Online-Beitrag von GRÜNDERSZENE hervorgeht.

Neuer investierte über seine Firma, MN Business GmbH, 120.000 Euro in die DRW und hält laut Handelsregister etwa 16,4 Prozent der Unternehmensanteile, heißt es weiter. Laut seinem Sprecher basiert sein Engagement auf persönlichem Interesse, Nachhaltigkeit und Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der Beteiligten.

Zusätzlich hat Neuer in die Deutsche Kosmetikwerke AG investiert, ein Unternehmen für Hautpflegeprodukte, wo er ebenfalls im Aufsichtsrat sitzt, wie aus dem Beitrag von GRÜNDERSZENE abschließend hervorgeht. Im Gegensatz zu seiner Rolle bei der DRW, ist Neuer bei der Kosmetikfirma auch in Werbemaßnahmen eingebunden. Weitere operative Aufgaben übernimmt er in beiden Unternehmen aber nicht.

