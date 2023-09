Gehalt

Die Gehälter im Baugewerbe decken eine große Bandbreite ab, abhängig von verschiedenen Faktoren. Der Fachkräftemangel könnte langfristig zu steigenden Gehältern führen.

Gehalt abhängig von verschiedenen Faktoren

Das Einkommen im Baugewerbe kann stark variieren, da es von verschiedenen Faktoren wie dem Beruf, der Erfahrung, dem Standort und dem Arbeitgeber abhängt. Das Karriereportal Stepstone hat für verschiedene Berufsgruppen im Baugewerbe das deutschlandweite Mediangehalt, bei welchem außergewöhnlich hohe und niedrige Gehälter nicht in die Berechnung einfließen und diese verzerren, veröffentlicht. Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um Durchschnittswerte und individuelle Gehälter können je nach spezifischen Umständen variieren.

Großes Gehaltsgefälle im Baugewerbe

Das Gehalt eines Bauarbeiters liegt in der Regel bei etwa 35.900 brutto im Jahr. Mit zunehmender Erfahrung kann das Gehalt entsprechend ansteigen. Ein Maurer verdient ähnlich, im Durchschnitt 36.000 Euro brutto im Jahr. Bei höherer Berufserfahrung und Zusatzqualifikationen kann das Gehalt steigen. Das Mediangehalt eines Zimmermanns liegt bei 34.100 brutto im Jahr und kann mit fortschreitender Berufserfahrung und Spezialisierungen ansteigen. Ein Bauingenieur kann ein höheres Gehalt erwarten. Das Mediangehalt liegt bei 52.600 Euro brutto im Monat. Mit Berufserfahrung und Verantwortungsbereichen kann das Gehalt ebenfalls noch weiter steigen.

Fachkräftemangel im Baugewerbe

Ähnlich wie in vielen anderen Branchen ist auch das Baugewerbe vom Fachkräftemangel betroffen. Dies ist ein langanhaltendes Problem, das sich in den letzten Jahren verstärkt hat. Der Bauboom und eine hohe Nachfrage nach Bauprojekten, insbesondere im Wohnungsbau und in der Infrastruktur, haben zu einem erhöhten Bedarf an Fachkräften geführt. Dem gegenüber stehen die Herausforderungen des demografischen Wandels sowie negative Vorurteile gegenüber der Baubranche und der körperlichen Belastung der Arbeit. Der Fachkräftemangel im Baugewerbe betrifft dabei verschiedene Berufe.

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ergreifen viele Unternehmen Maßnahmen wie die Verbesserung der Ausbildung und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Gewährung von attraktiven Gehältern und Arbeitsbedingungen sowie die Förderung der Branche als attraktiver Karriereweg.

Redaktion finanzen.net