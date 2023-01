Astronaut, Arzt, IT-Experte: 10 Jobs, mit denen man 2023 besonders gut verdient

Seit einigen Jahren legen Arbeitnehmer Umfragen zufolge immer mehr Wert auf die Bedingungen am Arbeitsplatz - das Gehalt scheint nicht mehr der ausschlaggebende Faktor zu sein. Dennoch streben viele einen Beruf an oder suchen Stellen, mit denen sie wirklich gut verdienen können. Welche 10 Jobs 2023 das meiste Gehalt versprechen, hat der Dienstleistungsvermittler Listando ermittelt.

Pilot, Astronaut und Professor gehören zu den bestbezahlten Jobs der Welt

Demnach ist der Beruf des Piloten aktuell der bestbezahlte Job der Welt - hier liegen die Einstiegsgehälter (je nach Airline) bei 18.000 bis 60.000 Euro und nach einigen Jahren Berufserfahrung kommen Piloten schon auf bis zu 120.000 Euro im Jahr. Ebenfalls besonders gut bezahlt werden Corporate Finance Manager: Hier liegt das Jahresgehalt bei 52.000 bis 100.000 Euro. Ähnlich hoch fallen die Gehälter von Chef- und Oberärzten (rund 100.000 Euro) sowie Fachärzten (rund 80.000 Euro im Jahr) aus.

Den nächsten Platz im Ranking der bestbezahlten Jobs der Welt besetzt der Beruf des Astronauten: In der Ausbildung liegt das Durchschnittsgehalt hier bei rund 55.000 Euro, fertig ausgebildete Astronauten verdienen Listando zufolge bis zu 90.000 Euro jährlich. Platz sechs, sieben und acht belegen die Berufsfelder Professor, Apotheker und Fluglotse - in allen drei Jobs lassen sich jährlich bis zu 84.000 Euro verdienen. Ähnlich gut bezahlt werden Fondsmanager (bis zu 75.000 Euro brutto) und Ingenieure. Bei Letzteren liegt das Einstiegsgehalt (insbesondere in den Bereichen Chemie und Verfahrenstechnik) bei immerhin rund 65.000 Euro im Jahr. Den letzten Platz im Ranking - aber immer noch ein gutes Gehalt - erreicht der Beruf des IT-Experten: Hier liegt das Einstiegsgehalt bei rund 59.000 Euro im Jahr.

In Deutschland zahlt die Halbleiterindustrie die höchsten Gehälter

Es ist klar, dass nicht jeder mal eben Astronaut oder Oberarzt werden kann. Deswegen hat das Jobportal StepStone im Gehaltsreport 2022 die sieben deutschlandweit bestbezahlten Branchen ermittelt:

Platz 1: Halbleiterindustrie - 62.963 Euro im Median

Platz 2: Biotechnologie - 61.542 Euro im Median

Platz 3: Banken - 58.341 Euro im Median

Platz 4: Luftfahrt - 57.408 Euro im Median

Platz 5: Pharmaindustrie - 56.160 Euro im Median

Platz 6: Autoindustrie - 55.860 Euro im Median

Platz 7: Großhandel - 54.147 Euro im Median

Wer also 2023 in einer dieser Branchen arbeitet, kann höchstwahrscheinlich mit vergleichsweise hohen Gehältern rechnen - eine Garantie für hohes Gehalt ist die Anstellung in diesen Bereichen jedoch nicht.

