Gesundheit

Die sogenannte Work-Life-Balance ist essenziell für die eigene Gesundheit, fördert die eigenen energetischen Ressourcen und ermöglicht mehr Leistung und Zufriedenheit. Ziel ist es, eine individuelle Balance zwischen Beruf, privatem und Regeneration zu schaffen. Doch in welchen Städten wird dieses Prinzip am besten umgesetzt?

Bewertungskriterien

Im Frühjahr 2023 bewertete Forbes Advisor rund 128 Großstädte bezüglich ihrer Work-Life-Balance auf einer Skala von eins bis 100 Punkten. Dabei lagen der Auswahl Kriterien wie Rang im Weltglücksindex, durchschnittliche Arbeitszeit, Verhältnis zwischen Immobilienpreisen und Einkommen, Parks sowie Naturschutzgebiete pro Kopf, Sonnenstunden und viele weitere zugrunde. Die Top zehn dieser Bewertungsliste wird im Folgenden vorgestellt.

Platz 10: Belfast

Auf Platz zehn befindet sich mit einer Work-Life-Balance von 57 Punkten Belfast. Die Hauptstadt von Nordirland bietet neben einer entspannten Atmosphäre auch eine Vielzahl an spannenden Karrieremöglichkeiten, vor allem in den Wirtschafts- und Technologie-Sektoren. Bekannte Arbeitgeber sind hier beispielsweise Deloitte, Citigroup und Allstate.

Die vergleichsweise geringen Lebenshaltungskosten sowie ein gutes Verhältnis zwischen Immobilienpreisen und Einkommen machen die Stadt zu einer attraktiven Option. Neben einer festen Anzahl an Urlaubstagen im Jahr (mindestens 20) sind auch Mutter- beziehungsweise Vaterschaftsurlaube und flexible Arbeitszeiten einige der Maßnahmen, die eine bessere Work-Life-Balance schaffen sollen.

Platz 9: Edinburgh

Mit 0,1 Punkten Vorsprung befindet sich Edinburgh auf Platz neun. Die schottische Hauptstadt lockt mit Historie und Kultur, aber auch einer einmaligen Natur. Neben Museen, Kunstgalerien und Theatern ist es also auch möglich zu wandern oder Rad zu fahren. Mit einem Jahresurlaub von 28 Tagen bleibt außerdem viel Zeit, diese Möglichkeiten zu nutzen. Ein bekannter und weltweit agierender Arbeitgeber, mit Sitz in Edinburgh, ist das Kreditinstitut "Royal Bank of Scotland".

Platz 8: Wien

Die österreichische Hauptstadt belegt mit 58,5 Punkten den achten Platz. Auch Wien bietet eine reiche Kultur und Geschichte, die sich mit durchschnittlich fünf Wochen Jahresurlaub und 13 Feiertagen genießen lässt. Ebenfalls genießen kann man die vielen Grünflächen. Vorteile bieten zahlreiche Sozialleistungen wie kostenlose Gesundheitsversorgung und Bildung. Zusätzlich zeigt sich in Wien eine niedrige Arbeitslosenquote (2,3 Prozent), nicht zuletzt da die Mehrheit der großen österreichischen Konzerne sowie einige ausländische Großunternehmen ihren Sitz in Wien haben - darunter Henkel oder der Mineralölkonzern OMV.

Platz 7: Reykjavik

Auf Platz sieben befindet sich mit 0,2 Punkten Vorsprung die Hauptstadt Islands. Mit einem Jahresurlaub von 24 Tagen und zwölf Feiertagen bleibt den Berufstätigen in Reykjavik genug Zeit, die atemberaubende Natur zu genießen, wandern zu gehen, Wale zu beobachten und in geothermischen Pools zu schwimmen. Die isländische Regierung beteiligt sich aktiv an der Gestaltung einer gesunden Work-Life-Balance, weshalb viele Unternehmen ein flexibles Arbeitsmodell eingeführt haben. Auch in Sachen Gleichberechtigung ist Island ein Vorreiter, da die sogenannte "Gender Pay Gap", also der geschlechtsspezifische Lohnunterschied, dort seit 2009 am geringsten ist.

Platz 6: Göteborg

Göteborg sichert sich mit 60,7 Punkten den sechsten Platz. Die zweitgrößte Stadt Schwedens liegt an der Nordküste und bietet eine Natur voller Strände und Inseln. Fast die Hälfte der ausgeschriebenen Stellen bieten flexible Arbeitsmöglichkeiten wie Remote- oder Hybridarbeit an. In Kombination mit 25 Tagen Urlaub im Jahr bleibt also genug Zeit zum Genießen. Bekannt ist die Stadt außerdem für ihre vielfältige Kaffeehauskultur. In Göteborg befindet sich zudem das Herz des Automobilherstellers Volvo.

Platz 5: Auckland

Den Beginn der Top fünf markiert Auckland mit 62,7 Punkten und stellt damit die erste Stadt der Top zehn außerhalb Europas dar. Die größte Stadt Neuseelands bietet neben einer freundlichen Atmosphäre auch eine wachsende Wirtschaft in unterschiedlichen Branchen. Im Durchschnitt arbeitet ein Angestellter hier 26,3 Stunden pro Woche, wobei die Mehrheit dennoch eine 38- beziehungsweise 40-Stunden-Woche absolviert. Auffallend ist in Auckland die Arbeitslosenquote, die mit 3,2 Prozent deutlich niedriger ist als der weltweite Durchschnitt.

Platz 4: Oslo

Auf Platz vier und damit einen Platz weiter unten als noch 2020 befindet sich Oslo mit 63,2 Punkten. Bemerkenswert ist in der Hauptstadt des Königreichs Norwegens der hohe Lebensstandard, da Lebenshaltungskosten hier sehr teuer sind. Jedoch gleichen angepasste Löhne und eine ausgezeichnete Lebensqualität diesen Umstand wieder aus. Im Weltglücksranking befindet sich Oslo auf dem sechsten Platz. In Oslo erhalten Arbeitnehmer einen Jahresurlaub von 25 Tagen, außerdem erhalten Beschäftigte eine bezahlte Elternzeit von fast zwei Jahren.

Platz 3: Stockholm

Aufgestiegen von dem fünften Platz im Jahr 2020, befindet sich Stockholm nun zu Beginn des Siegertreppchens auf Platz drei mit 64,8 Punkten. Neben einer hohen Work-Life-Balance profitieren die Bewohner der Hauptstadt Schwedens von einer starken Wirtschaft sowie einer vielfältigen Kulturszene mit Museen und weltweit bekannten Musikveranstaltungen. Zur individuellen Gestaltung des Privatlebens und der Regenerationsphasen haben Vollzeitbeschäftigte rund 25 Tage im Jahr frei. Auch hier ist nahezu die Hälfte der Arbeitsplätze als Hybrid- oder Remote-Möglichkeiten ausgeschrieben. Trotz des großen Anteils des Dienstleistungssektors befinden sich einige große Industrieunternehmen in Stockholm - unter anderem Ericsson sowie der durch die Herstellung eines COVID-19-Impfstoffs an Bekanntheit gewonnene Arzneimittelhersteller AstraZeneca.

Platz 2: Helsinki

Auf Platz zwei befindet sich Helsinki mit einer Punktzahl von 65,1. Die finnische Hauptstadt erreicht auch im Weltglücksindex einen Spitzenrang, nämlich den ersten Platz. Dank des großzügigen Jahresurlaubs von bis zu fünf Wochen können Beschäftigte sich ausreichend erholen und der eigenen Gesundheit widmen. In Helsinki sind sogar mehr als die Hälfte der ausgeschriebenen Stellen mit flexiblen Arbeitszeitregelungen verbunden. Vor allem der Tech-Sektor nimmt hier an Bedeutung zu und bietet so Menschen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, eine gesunde Work-Life-Balance zu erleben. Aber auch ein umfassendes Sozialsystem macht Helsinki zu einem attraktiven Arbeitsort. Neben kostenfreier Bildung ist auch das Gesundheitssystem für alle erschwinglich.

Platz 1: Kopenhagen

Helsinki wurde von dem ersten Platz verdrängt, denn nun steht Kopenhagen an der Spitze. Die dänische Hauptstadt holt sich den Sieg mit mehr als fünf Punkten Vorsprung (70,5). Bekannt sind sie vor allem für ihre "Hygge" Lebensphilosophie, die eine herzliche Atmosphäre und das Leben genießen im Fokus hat. Gutes Essen und Trinken, Zeit mit Freunden und Familie verbringen, die Natur genießen und sich bewusst über kleine Dinge freuen - das sind alles Aspekte von "Hygge", aber auch von Regeneration, Erholung und einer gesunden Work-Life-Balance.

Diese Philosophie wird auch von vielen Unternehmen im Arbeitsalltag gelebt, weshalb sie flexible Arbeitszeiten und einen Jahresurlaub von fünf Wochen ermöglichen. Die Arbeitslosenquote beträgt lediglich 2,4 Prozent. Offiziell herrscht in Dänemark eine 37-Stunden-Woche, Überstunden sind hierbei nicht gerne gesehen.

Und was ist mit deutschen Städten?

Unter den 128 untersuchten Städten, befanden sich auch bekannte deutsche Großstädte. Diese erreichten jedoch Platzierungen fernab der Top zehn. Mit 46,2 Punkten erreichte München - als bester deutscher Standort - gerade einmal Platz 32. Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin und Hamburg liegen jeweils unterhalb des Platz 45, schaffen es also nur teilweise und dann auch nur gerade so unter die Top 50.

Jennifer Vogel / Redaktion finanzen.net