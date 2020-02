Kostenloses Film-Streaming: Das sind die Alternativen zu Netflix, Disney+ und Co.

Kostenfreie Alternativen zu den großen Streaming-Anbietern

Als allabendlichen Zeitvertreib schauen sich viele Menschen gerne einen Film oder eine Serie an. Die erste Wahl fällt dabei meist auf kostenpflichtige Video-Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+. Es gibt allerdings auch zahlreiche kostenlose Alternativen, die Kunden nutzen können.

Popcorntimes

Popcorntimes ist ein neuer, legaler und kostenfreier Streaming-Anbieter. Das Münchner Unternehmen bietet völlig kostenlos Filme und Dokumentationen an und arbeitet dabei eng mit Filmverleihern zusammen. Aufgrund dessen werden bisher eher Klassiker und ältere Filme gezeigt, das Angebot soll jedoch noch erweitert werden.

Netzkino

Netzkino ist wohl einer der bekanntesten gratis Streaming-Dienste. Das seit 2010 betriebene Portal bietet weitestgehend unbekannte Arthouse-Titel und Western sowie Klassiker an. Auch einige weniger populäre Hollywood-Blockbuster lassen sich hier streamen.

Pantaflix Free

Pantaflix Free ist ein noch junges Online-Videoportal, welches kostenlose, werbefinanzierte Angebote bereitstellt. Es bietet allerdings auch Filme und Serien gegen Geld an, in der kostenfreien Version sind deshalb eher B-Filme erhältlich. In der kostenfreien Variante kann ein Nutzer außerdem ohne Anmeldung über den Browser auf den gewünschten Titel zugreifen.

Joyn

Joyn ist eine Kooperation zwischen ProSiebenSat.1 Media und Discovery. Es ist die neuere Variante des früheren 7TV und zeigt Inhalte von ProSieben, Sat.1, kabel eins, DMAX, sixx, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx, ARD, ZDF und Arte. Joyn finanziert sich über Werbeeinnahmen und Eigenproduktionen, außerdem gibt es eine kostenpflichtige Option, die Joyn+ heißt. Der Unterschied zwischen der kostenlosen und der zahlungspflichtigen Variante ist, dass Gratis-Nutzern nicht alle Staffeln und Folgen einer Serie zur Verfügung stehen.

TVnow

TVnow ist ebenfalls ein kostenloser Streaming-Dienst eines Fernsehersenders: Er ist Teil der RTL-Mediengruppe. Dementsprechend gibt es Inhalte von RTL und NTV, das Videoportal beinhaltet aber auch Filme und Serien von VOXnow, Clipfish und Watchbox. Auch TVnow folgt langsam dem Trend und beginnt mit Eigenproduktionen.

TV-Mediatheken

Neben den Mediatheken der Privatsender gibt es natürlich auch die Mediatheken der staatlichen Sender, in denen Zuschauer kostenlosen Zugang zu verschiedenen Filmen, Serien und Dokumentationen haben. Die ARD-Mediathek zeigt Sendungen von BR, Das Erste, KiKA, MDR, NDR, SWR, Tagesschau 24 und einigen mehr. Die ZDF-Mediathek bietet Inhalte von ZDF, ZDFneo und ZDFinfo an.

YouTube wurde als Videoportal für kurze Clips bekannt, bietet inzwischen aber auch das Streaming von bestimmten Filmen und Serien an. Einige YouTube-Kanäle wie CiNENET, weloadtv, Dzango, Bulldox und Fabella konzentrieren sich auf das Anbieten von Filmen, das Angebot der Kanäle wechselt jedoch oft relativ schnell. Ein weitere YouTube-Stream ist der Dokustream, verschiedene Dokumentationen sind unter dieser Rubrik erhältlich.

Filmfriend

Filmfriend ist ein gemeinsames Video-On-Demand-Portal, das von verschiedenen deutschen und Schweizer Bibliotheken betrieben wird. Jeder, der den Ausweis einer teilnehmenden Bibliothek besitzt, kann sich kostenlos die angebotenen Titel anschauen. Das Besondere ist hier, dass die mehr als 2.000 Inhalte ohne Werbung wiedergegeben werden. Außerdem werden je nach auf dem Ausweis angegebenem Alter automatisch Altersfreigaben überprüft und durchgesetzt.

IMDbTV

Das Internet Database TV ist ein Projekt der IMDb, welche schon seit Jahren zu Amazon gehört. Das kostenfreie IMDbTV steht vorerst nur in den USA zur Verfügung. Eine Ausweitung auf andere Länder, darunter auch Deutschland, ist jedoch schon geplant.

