Autonomes Fahren mit Ford: Hermes testet selbstfahrende Transporter im Rahmen der Paketzustellungsoptimierung

Hermes erprobt autonomes Fahren in Kooperation mit Ford

Ein Pilotversuch des Autoherstellers Ford soll den Einsatz autonomer Transporter im Bereich der Paketzustellung optimieren. An diesem Forschungsprojekt beteiligt ist der Paketversand Hermes, der bereits einem zweiwöchigen Praxistest in London zustimmte, wie Ford in einer Pressemitteilung berichtet. Der gewerbliche Versand mittels autonomen Fahrens soll nicht nur die Effizienz des Paketzulieferers erhöhen, sondern auch das Nachhaltigkeitskonzept des Unternehmens revolutionieren. "Wenn die Paketzustellung künftig intelligenter koordiniert wird, können die Spediteure nachhaltiger und effizienter arbeiten - und gleichzeitig ein besseres Erlebnis für die Kunden erzielen. Unsere Versuchsdurchläufe mit Hermes haben gezeigt, wie multimodale Lieferungen auch zu Spitzenzeiten des Jahres skalierbar und effektiv sein können", sagte Tom Thompson, Project Lead, Ford Mobility.

Hermes-Fahrer weiterhin für das Lenken autonomer Transporter zuständig

Zwar sind die Ford-Kastenwagen, die im Rahmen des Pilotprojekts eingesetzt werden, mit sämtlichen Sensoren ausgestattet, die zu einem vollautonomen Fahrzeug gehören, wird die Lenkung der Nutzfahrzeuge jedoch trotzdem weiterhin von den Hermes-Mitarbeitern übernommen. Die Gründe dafür sind dabei rechtlicher Natur: Autonom agierende Fahrzeuge erhielten bisher noch keine Zulassung in Europa.

Obgleich von Hermes-Fahrern gelenkt, erweckt das Aussehen der Ford-Fahrzeuge den Anschein, gänzlich fahrerlos zu agieren, da ein solcher von außen nicht sichtbar ist. Für andere Verkehrsteilnehmer wirken die Ford-Kastenwagen also trotz Fahrer wie selbstfahrende Fahrzeuge.

Das möchten Hermes und Ford mit ihrem Pilotprojekt erreichen

Im Rahmen des Forschungsprojekts sollen neue Modelle des autonomen Fahrzeugbetriebs erprobt werden. Wie das Tech-Portal Elektroniknet hierzu berichtet, erhofft sich Ford, neue Erkenntnisse im Bereich bereits bestehender Prozesse sowie menschlicher Interaktionen im Zusammenhang mit automatisiertem Fahren zu gewinnen.

Dabei soll im Besonderen das Rollenbild des Fahrers in der Logistik untersucht werden. Aktuell ist dieser neben der Steuerung des Fahrzeugs auch für das Sortieren und Verladen der Pakete zuständig. Weitere Aufgaben, die in den Verantwortungsbereich des Fahrers fallen, sind sowohl die persönliche Übergabe der Pakete als auch das erneute Verladen der Pakete, im Falle des Nichtantreffens des Empfängers. Das Modell, das von Hermes und Ford getestet wird, steht in Opposition zum traditionellen Rollenbild eines Paketauslieferers, da dieser im Rahmen des Versuchs die Rolle des Fahrers nur "passiv" ausübt. Die Auslieferung der Pakete erfolgt zu Fuß, während die Lieferfahrzeuge über eine von Hermes entwickelte Smartphone-App navigiert werden. Sobald ein Fahrzeug zum Stehen kommt, kann die Tür zum Laderaum per Fernzugriff entriegelt werden. Monitore erleichtern den Zugriff auf die auszuliefernde Fracht. Zusätzlich simplifizieren Sprachhinweise den Auslieferungsprozess. Dabei soll die Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug studiert werden, um Geschäftsprozesse konzipieren zu können, die die Anwesenheit eines Fahrers obsolet machen, so Elektroniknet abschließend.

Inna Warkus / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com